BEYOND lança PASSO, uma obra escultural icônica em Palm Jumeirah

A BEYOND Developments, marca imobiliária inovadora que cria destinos de estilo de vidaàbeira-mar, acaba de lançar o PASSO, um empreendimento esculturalàbeira-mar localizado no prestigiado West Crescent de Palm Jumeirah.

Como o primeiro grande projeto da BEYOND fora do seu masterplan em Dubai Maritime City, o PASSO representa um marco decisivo na expansão estratégica da empresa para um dos destinos mais icônicos e cobiçados do mundo.

O projeto foi lançado com um evento espetacular em Palm Jumeirah, que contou com o primeiro show de “telas no céu” de Dubai, uma apresentação de 13 minutos com mais de 4.000 drones que combinaram visuais imersivos e ação ao vivo no palco.

Composto por duas torres esculturais, Avita e Bella, o PASSO oferece 625 residências com uma variedade refinada de plantas. Desde apartamentos aconchegantes de um quarto, passando por casas espaçosas com dois a quatro quartos, até amplos penthouses de cinco quartos e seis mansões super exclusivasàbeira-mar, cada residência foi pensada para transmitir conforto, conexão e elegância natural.

Com previsão de conclusão para o terceiro trimestre de 2029, o PASSO reflete o compromisso da BEYOND com espaços focados nas pessoas, que promovem o bem-estar e enriquecem o cotidiano, além de representar uma oportunidade de investimento excepcional.

"O PASSO não é apenas um novo endereço; é um salto estratégico na nossa jornada de criar espaços que toquem as pessoas de forma mais profunda", afirmou Adil Taqi, CEO da BEYOND Developments. "Sua visão se apoia em três pilares: o Endereço, o Marco e a Experiência. Acreditamos que a arquitetura deve ir além de definir paisagens urbanas: ela precisa inspirar emoções, fortalecer conexões e criar experiências significativas. Palm Jumeirah, com seu prestígio internacional e cenárioàbeira-mar incomparável, é a base perfeita para essa filosofia".

Ainda segundo Taqi: "hoje Dubai é mais do que uma metrópole em crescimento. É uma referência global em urbanismo visionário. Sua liderança, infraestrutura e ecossistema de investimentos seguem estabelecendo novos padrões para o que as cidades podem ser. Na BEYOND, não apenas acompanhamos esse ritmo, mas contribuímos ativamente, criando espaços, elevando experiências e definindo o futuro do mercado imobiliário na região".

O PASSO oferece residências inspiradas em hospitalidade, divididas em três coleções exclusivas: Wellness, Elite e Signature, com comodidades de alto padrão, como uma Piazza sombreada, um Pavilhão de Bem-Estar de 260 metros quadrados, um Pavilhão Infantil inspirado no método Montessori, piscinas em cascata, 250 metros de praia privativa de areia branca, jardins no terraço e uma piscina de borda infinita 360° com vistas panorâmicas do mar e da cidade.

À medida que a BEYOND expande sua presença nos Emirados Árabes e no mundo, o PASSO se destaca como uma expressão segura de seu legado em constante evolução.

