NEEX 2025 promove imersão em ciência, saúde e varejo

A 13ª edição da NEEX – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição – será realizada nos dias 17 e 18 de outubro de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo. Em 2025, o evento realizado pela E4, agência especializada em marketing nutricional, passa a contar com a parceria do IEG Brasil (Italian Exhibition Group).

A união entre as duas empresas apresenta um novo formato na edição de 2025, 100% focado em negócios para a indústria e o varejo especializado. A expectativa é atrair mais de 10 mil visitantes profissionais e receber mais de 70 marcas expositoras, posicionando o evento como o principal encontro de negócios do país voltado para os setores de suplementação, nutrição e medicina esportiva, saúde, bem-estar e lifestyle.

A programação científica, distribuída em três salas simultâneas, vai oferecer mais de 60 horas de conteúdo destinado a um público qualificado de profissionais de saúde, formado por nutricionistas, médicos — incluindo especialistas em medicina esportiva —, farmacêuticos, biomédicos, profissionais de educação física, personal trainers, entre outros.

“Nossa missão é unir as marcas expositoras a um público altamente qualificado de profissionais de saúde e do varejo, gerando resultados concretos e impulsionando a transformação do setor. Queremos oferecer um ecossistema completo para quem vive, transforma e alavanca o mercado de nutrição. Por isso, teremos uma programação robusta, diferenciada e voltada a resultados concretos”, afirma Gustavo Negrini, CEO da E4 agência.

Rimantas Sipas, COO do IEG Brasil, destaca que a atual edição trará uma visão mais global, aproveitando o know-how internacional do IEG. “O Brasil é um dos mercados mais promissores para nutrição e suplementação, e a NEEX é o ponto de encontro para impulsionar essa evolução. Estamos conectados com as últimas tendências mundiais para ampliar o alcance das marcas participantes”, declara Sipas.

Programação do evento

Com foco na geração de negócios e no fortalecimento do varejo especializado, a NEEX 2025 traz a Rodada de Negócios com varejistas selecionados, promoções exclusivas durante o evento e o “Lojista Tour”, com visitas guiadas que apresentam as principais novidades do setor.

Rodada de Negócios: reuniões agendadas entre expositores e compradores pré-selecionados do varejo especializado, estabelecidas por metodologia matchmaking, que consiste em conectar interesses comerciais a partir de oferta e demanda. Essa iniciativa visa oferecer às empresas expositoras encontros de negócios concretos com potenciais novos compradores para expandir a carteira de clientes.

Negociações para o Varejo: programa que incentiva as marcas expositoras a criarem promoções especiais para compradores do varejo, exclusivas para negócios fechados durante a feira.

Visitas Guiadas: o “Lojista Tour” é uma ação exclusiva que levará os lojistas às marcas expositoras, eles serão guiados por nutricionistas especializados em produtos de nutrição e suplementação. Durante a visita, os nutricionistas apresentarão as novidades com orientações técnicas e tendências de consumo, para ajudar os compradores a realizarem as melhores opções de compras durante a feira.

Área de conhecimento

A Arena Experience será um espaço dedicado a apresentar conteúdos qualificados e gratuitos, voltados para lojistas e profissionais de saúde como nutricionistas, médicos, farmacêuticos clínicos, profissionais de educação física, personal trainers, entre outros, abordando tendências globais de nutrição e suplementação, casos clínicos, palestras, debates e lançamento de produtos.

Para uma imersão científica mais profunda, ele será dividido em três salas simultâneas. O 13º Meeting Internacional de Nutrição Esportiva ocorrerá nos dias 17 e 18 de outubro, reunindo mais de 1.100 profissionais em mais de 20 horas de conteúdo. Serão mais de 20 palestrantes, além de talk shows com atletas e clínicas para discussão de casos clínicos.

Na sexta (17), acontecerá o Endurance Summit 2025, enquanto o Sports Medicine Summit 2025 será realizado no sábado (18). Ambos os summits também contarão com talk shows e clínicas para discussões de casos que, somados, oferecem 16 horas de conteúdo para um público superior a 400 profissionais.





Serviço:

NEEX 2025 – Feira Internacional de Suplementação e Nutrição

Data: 17 e 18 de outubro



Horário: das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo

Endereço: Entrada Principal - Av. Otto Baumgart, 1000 – Vila Guilherme, SP.

Website: https://www.instagram.com/neex.congress/