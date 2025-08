Pitzi inclui opção de proteção no carrinho de compras de e-commerces

A Pitzi, empresa que oferece proteção para smartphones e eletrônicos no Brasil, lança o 'Pitzi VTEX App' durante o VTEX DAY 2025, evento global de comércio digital realizado no São Paulo Expo. Esse lançamento ocorre em um cenário no qual a maioria dos brasileiros já enfrentou roubos, furtos ou acidentes com seus celulares, mas poucos ainda contam com algum tipo de proteção.

Segundo pesquisa divulgada no 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, quase um milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil em 2023. Ou seja, a cada 33 segundos um celular é roubado ou furtado. Foram 461,5 ocorrências de celulares roubados ou furtados para cada 100 mil habitantes.

Nesse contexto, a integração com a plataforma VTEX permite que lojas on-line ofereçam proteção desde a página do produto até o checkout sem interromper a jornada do consumidor - o que pode reduzir a barreira e tornar o seguro mais acessível e atrativo para os clientes. Empresas como Grupo Mateus, Guaibim, Baianão, Electrolux e Carrefour já adotaram a tecnologia, que permite a oferta de seguros durante o processo de compra online.

O aplicativo é integrado à jornada de compra e não requer redirecionamentos ou integrações externas para ser utilizado. "Com a solução, o seguro entra no fluxo de compra de forma tão natural quanto escolher o método de pagamento", explica Tatiany Martins, Vice-presidente Comercial, Marketing e CX da Pitzi.

A funcionalidade permite que e-commerces incluam a oferta de seguros no processo de finalização da compra. Para a Pitzi, o lançamento está alinhado à estratégia de expansão no ambiente digital, setor que registra crescimento no Brasil. "A proposta é ampliar o acesso à contratação de seguros no comércio eletrônico", finaliza a executiva.