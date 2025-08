TelevisaUnivision designa John Farrell como Chefe de Parcerias

A TelevisaUnivision, empresa líder mundial em mídia em língua espanhola, anunciou hoje a nomeação de John Farrell como Chefe de Parcerias, uma função recém-criada que unifica a distribuição mundial de conteúdo, relacionamentos com plataformas, o desenvolvimento corporativo e iniciativas de crescimento internacional da empresa. Ao se reportar ao Diretor Executivo da TelevisaUnivision, Daniel Alegre, Farrell irá liderar toda a estratégia de distribuição da empresa em plataformas lineares, digitais, de transmissão digital e emergentes, a fim de aprofundar parcerias estratégicas, impulsionar o crescimento da receita e expandir a presença mundial da empresa.

"Estamos animados em receber John na TelevisaUnivision. Seu histórico em negociações internacionais e parcerias estratégicas o converte em um tremendo ativoàmedida que aceleramos nosso ritmo e reforçamos nossa posição como o colaborador de primeira escolha no setor", disse Daniel Alegre, Diretor Executivo da TelevisaUnivision. "Tendo trabalhado com John no início de nossas carreiras, pude comprovar em primeira mão sua capacidade de impulsionar o crescimento, criar relacionamentos duradouros e executar parcerias complexas com criatividade e disciplina. Sua liderança será essencial para ampliar nossa função de parcerias e gerar novo valor em toda a empresa."

Farrell é um executivo e investidor experiente em tecnologia, com extensa experiência em impulsionar parcerias, bem como estabelecer, operar e financiar empresas de tecnologia de alto crescimento nos EUA, América Latina e mercados internacionais.

"A TelevisaUnivision é líder absoluta em mídia em língua espanhola, com um portfólio que se conecta profundamente com o público e agrega valor significativo a parceiros ao redor do mundo", disse Farrell. “Em um momento em que a demanda por conteúdo culturalmente rico está remodelando o panorama mundial, a empresa se distingue, posicionada de modo único para expandir sua presença de distribuição e definir parcerias transformadoras. Estou na expectativa de consolidar este impulso junto com a equipe."

Sobre John Farrell

Farrell se uneàTelevisaUnivision após quase uma década em capital de risco, onde ajudou a lançar e liderar diversos fundos, moldou estratégias de investimento em setores emergentes e apoiou o crescimento de startups de alto desempenho na América Latina e em outros lugares.

Antes disto, trabalhou no Google em funções de liderança sênior na América Latina e na Ásia. Durante este período, liderou negócios do YouTube na América Latina, desempenhando um papel crucial em estabelecer a plataforma como o principal destino de vídeos digitais da região. Também atuou como Diretor Nacional do Google México, o que proporcionou a ele um profundo conhecimento do mercado mexicano e do ecossistema digital regional em geral. O trabalho de Farrell abrangeu iniciativas de conteúdo, distribuição e parcerias, ao impulsionar um rápido crescimento e expandir o acesso digital em importantes mercados.

No início de sua carreira, ocupou várias funções de liderança nos setores de telecomunicações, satélite e internet, onde contribuiu para o crescimento estratégico e a expansão internacional. Farrell mora na Cidade do México, sendo falante nativo de inglês e espanhol.

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision é a maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Com a maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a principal produtora de conteúdo original em espanhol nos segmentos de notícias, esportes e entretenimento. Esse conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, além de um portfólio de 38 redes de TV a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA, com 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de streaming em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

