Teuto registra queda nas emissões de poluentes e amplia ações sustentáveis

O Laboratório Teuto apresentou avanços em sua política ambiental em 2024, conforme dados do Relatório de Sustentabilidade divulgado pela empresa. Entre os principais resultados estão a redução nas emissões de poluentes atmosféricos, o aumento no uso de fontes energéticas menos poluentes e melhorias nos processos de tratamento de efluentes.

Desde 2021, a empresa realiza um Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), elaborado com base nas diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e do GHG Protocol. As ações visam o alinhamento com metas internacionais de descarbonização.

Uma das medidas adotadas foi a substituição do óleo combustível derivado de petróleo (BPF) por Gás Natural Liquefeito (GNL) na caldeira principal da unidade. De acordo com o relatório, essa mudança eliminou a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) e reduziu significativamente as emissões de óxidos de enxofre (SOx) e material particulado (MP) no período de 2021 a 2024. Houve ainda uma queda de 80% nas emissões associadas ao tratamento de efluentes, no que se refere ao Escopo 1.

Segundo Aretha Duarte, supervisora de Meio Ambiente e Sustentabilidade da companhia, a adoção do GNL contribuiu para a redução de impactos ambientais e para a mitigação de riscos relacionados às mudanças climáticas. Atualmente, duas caldeiras utilizam exclusivamente GNL, enquanto uma terceira, a óleo BPF, permanece em operação apenas para situações emergenciais. O consumo do combustível mais poluente foi reduzido de 1,1 milhão de kg em 2021 para 11,6 mil kg em 2024.

Outro dado apresentado é a eficiência do sistema de tratamento de efluentes (ETE), que alcançou 93% na redução da carga orgânica (DBO) no último ano. O desempenho está relacionado ao uso de produtos biológicos que favoreceram o equilíbrio da microbiota no processo de lodo ativado. A água tratada é encaminhada à rede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), conforme exigências legais.

O relatório também menciona iniciativas voltadas à gestão de resíduos, como o uso de papel cartão reciclado em determinadas etapas da produção, com impacto direto na redução de emissões e melhora nos indicadores de ecoeficiência.