Andersen Global adiciona empresa-membro na Botswana, ampliando a cobertura regional

A Andersen Global estreia na Botswana como AccPro Accountants, que se torna a mais recente empresa-membro a se juntaràorganização. A adição da Andersen na Botswana aprimora o modelo de serviços multidisciplinares da empresa na região africana.

A Andersen na Botswana oferece uma abrangente linha de serviços, incluindo assessoria tributária, conformidade fiscal, secretariado de empresa, folha de pagamento e serviços financeiros. Liderada pelo sócio-gerente Craig Granville, a equipe da firma trabalha com empresas locais e internacionais, bem como negócios de pequeno e médio porte, fornecendo soluções personalizadas para satisfazer as diversas necessidades em várias indústrias.

"Nossa firma está comprometida com a provisão de serviços ininterruptos e de alta qualidade aos nossos clientes, e adotar a marca Andersen nos permitirá aprimorar ainda mais nossas capacidades", afirmou o Craig. "Ao nos tornarmos uma empresa-membro da Andersen Global, estamos posicionados para alavancar os recursos globais e as soluções integradas a fim de apoiar o crescimento dos nossos clientes e impulsionar sucesso tanto local quanto internacionalmente".

O presidente global e CEO da Andersen, Mark L. Vorsatz, acrescentou: "A adição da Andersen na Botswana nos permite expandir os serviços que oferecemos e prestar melhor suporte para as necessidades dos nossos clientes na região. A sua experiência e dedicação ao atendimento ao cliente são os ativos principaisàmedida que seguimos fortalecendo nossa presença na África".

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais da área tributária, jurídica e avaliação do mundo inteiro. Estabelecida em 2013 pela empresa-membro norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta com mais de 20.000 profissionais mundialmente e uma presença em mais de 500 locais por meio de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

