Festival da Tocha de Liangshan Yi 2025 Atrai 8,1074 Milhões de Visitantes em 14 Dias

LIANGSHAN, China, Aug. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entre 11 de julho e 18 de agosto, o Festival da Tocha de Liangshan Yi 2025, organizado pelo Governo Popular da Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi, está sendo realizado com grande sucesso na cidade de Xichang, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi. Conhecido como o "parque de diversões do oriente", o Festival da Tocha celebrado em 17 condados e cidades em toda a prefeitura é uma ampla gama de performances folclóricas coloridas, interativas e únicas que levou a prefeitura de Liangshan para ao centro das atenções.

Na noite de 18 de julho, 245.000 pessoas presenciaram as festividades de fogo do Festival da Tocha de Liangshan Yi. Ao longo de um trecho de 4,8 km na Avenida Hangtian, na cidade de Xichang, 88 fogueiras foram acesas ao mesmo tempo, pessoas de Yi vestidas com trajes elaborados foram acompanhadas por visitantes de perto e de longe, e todos acenderam as tochas nas mãos. A noite estava iluminada, todos cantaram e dançaram, e a alegria e a emoção eram inegáveis.

"Fico muito feliz em ver que a minha cidade natal está se desenvolvendo tão rapidamente e que todos estão se divertindo, e é uma alegria dançar com visitantes de todo o país. Também queremos promover a nossa cultura tradicional", disse o cidadão de Xichang, Ebi Aming.

A energia do Festival da Tocha continuou eletrizante após a cerimônia de abertura. Com recursos locais vantajosos e exclusivos, várias áreas da província de Liangshan também colaboraram com atividades: Corridas de cavalos no condado de Butuo, desfile de fantasias étnicas de ‌Yi no condado de Zhaojue, demonstração da tradicional cerimônia de casamento de Yi, etc. Toda a campanha do Festival da Tocha será realizada durante um mês inteiro.

De apresentações de dança e passeios de costumes folclóricos, a vendas de especialidades agrícolas locais, mercadorias de patrimônio cultural intangível e iguarias locais, os eventos e elementos são abundantes, proporcionando experiências diversas e coloridas para os cidadãos locais e visitantes que participam do Festival da Tocha. Um visitante da cidade de Chongqing comentou que pretendia somente ver o Festival da Tocha, mas ficou muito surpreso com todas as memórias e outras experiências agradáveis.

Os dados indicam que entre 11 de julho e 24 de julho os 17 condados e cidades da Prefeitura de Liangshan receberam 8,1074 milhões de visitantes, um crescimento de 29,19% em relação ao mesmo período do ano passado, e o consumo de turismo totalizou 7,042 bilhões de yuans, um aumento de 20,01% em relação ao ano anterior.

Os habitantes de Yi representam o sexto maior grupo étnico da China, e a Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi abriga a maior comunidade Yi do país. Um dos festivais tradicionais de Yi e uma das heranças culturais intangíveis da China, o Festival da Tocha de Yi é uma herança milenar que incorpora um comportamento efusivo e positivo em relaçãoàvida e um conceito simples, mas profundo, da existência.

