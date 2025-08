Especialista do Lisoterapia explica rotina pós-alisamento

Com a popularização de técnicas de alisamento capilar e a busca por fios lisos, as pessoas podem se deparar com um desafio comum: como manter o efeito liso bonito e saudável por mais tempo? Segundo Keith Kanegae, especialista em alisamento capilar, terapeuta capilar e idealizadora do método Lisoterapia, a resposta está em compreender o funcionamento da fibra capilar e adotar uma rotina adequada de cuidados.

“O cabelo, depois que nasce, não recebe mais nutrientes do nosso organismo. Por isso, os cuidados externos, com o uso correto de cosméticos, são indispensáveis para manter a saúde dos fios”, explica a especialista. Keith destaca que, diferentemente do que muitos pensam, a manutenção de um cabelo alisado não depende apenas de produtos “pós-química”, mas sim de uma abordagem equilibrada que inclui hidratação, nutrição e reconstrução.

“Um dos principais equívocos está na escolha do shampoo. Muitas pessoas acreditam que devem usar exclusivamente shampoos ‘pós-química’, mas isso não é verdade. O shampoo deve ser escolhido de acordo com o tipo de pele do couro cabeludo — oleosa, seca ou sensível — e não pela presença de química nos fios”, afirma.

De acordo com a especialista, outro ponto fundamental está no entendimento do chamado cronograma capilar, uma estratégia popular entre os profissionais da área e consumidores. O termo se refere à criação de uma rotina de cuidados, com foco em três etapas distintas: hidratação, nutrição e reconstrução.

“A hidratação repõe água e melhora a maleabilidade dos fios. A nutrição devolve os lipídios e controla o frizz. Já a reconstrução fortalece os cabelos, repondo proteínas perdidas — mas vale lembrar que nenhuma máscara reconstrói de fato a estrutura do fio, ela apenas oferece resistência temporária”, esclarece a profissional.

Segundo Keith, apesar de o termo “cronograma” ser rejeitado por alguns profissionais, seu uso é estratégico para a compreensão do público. “O famoso cronograma capilar nada mais é do que um nome dado à organização de uma rotina de cuidados. As fábricas, inclusive, já classificam a maior parte dos produtos com base nesses três pilares — hidratação, nutrição e reconstrução — o que ajuda o consumidor na hora de escolher os produtos certos”.

Para ela, o que determina a eficácia da rotina não é o nome, mas o conteúdo. “Cada cabelo é único e responde de forma diferente aos tratamentos. Por isso, não existe uma receita pronta. O ideal é observar a resposta dos fios a cada lavagem e ajustar a frequência de uso de cada tipo de máscara conforme a necessidade”.

A especialista também alerta que o cuidado com os fios deve começar antes do alisamento. “Para receber um alisamento com segurança, o cabelo precisa estar saudável e fortalecido. Aplicar química em fios frágeis aumenta o risco de quebra e danos”, explica.

Uso de químicas ao mesmo tempo

No caso de quem deseja realizar dois tipos de química no mesmo cabelo — mesmo que sejam compatíveis —, a recomendação da terapeuta capilar é não aplicar no mesmo dia. “Dar uma pausa entre os procedimentos permite que os fios se recuperem e reduz significativamente o risco de sobrecarga”, afirma.

“Os fios de cabelo não recebem mais nutrientes após nascerem. Por isso, o único jeito de manter a fibra saudável é por meio de cuidados externos, especialmente com o uso de máscaras capilares. Elas repõem aquilo que é perdido com o tempo, a poluição, o calor, o sol e os processos químicos”, recomenda Keith.

A especialista ainda destaca que o uso exclusivo de máscaras “pós-química” pode prejudicar os fios. “Elas costumam ser ricas em proteínas, e seu uso em excesso pode deixar o cabelo rígido, áspero e propenso à quebra. A chave está no equilíbrio: um cabelo alisado precisa sim de reconstrução, mas também de hidratação e nutrição para manter a beleza e o movimento”.

A recomendação de Keith é manter o couro cabeludo sempre limpo. “Lavar o couro cabeludo com o shampoo adequado ao seu tipo de pele e, em cada lavagem, utilizar uma máscara de tratamento, preferencialmente de ação rápida, que pode inclusive substituir o condicionador, é fundamental”, afirma. “Assim como temos uma rotina de skincare com diferentes ativos, os cabelos também se beneficiam dessa variedade de cuidados”, compara.

Como escolher o produto ideal

Na hora de escolher os produtos, Keith ressalta que a marca pode ser uma referência de preferência pessoal, mas o que realmente importa são os ativos modernos e a tecnologia envolvida em cada fórmula. “Hoje temos bons ativos no mercado, com alta performance. Saber ler o rótulo e identificar o que realmente é benéfico para o seu fio faz toda a diferença”, orienta.

Por fim, a especialista faz um alerta: a escolha do salão onde será feito o alisamento deve ser criteriosa. “Alisamento envolve saúde e segurança. É fundamental verificar se o local utiliza produtos de qualidade, com ativos liberados pela Anvisa, e se os profissionais são treinados para avaliar o tipo e a resistência do fio antes de aplicar qualquer química”, conclui.

