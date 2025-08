LevelBlue finaliza aquisição dos grupos de consultoria em litígios de propriedade intelectual e segurança cibernética da Aon

LevelBlue, líder mundial em serviços gerenciados de segurança com base em nuvem e impulsionados por IA, anunciou hoje que concluiu a aquisição dos grupos de consultoria em litígios de propriedade intelectual (IP) e segurança cibernética da Aon (NYSE: AON), incluindo a renomada empresa de segurança cibernética Stroz Friedberg, e a Elysium Digital. Com a conclusão, o grupo de consultoria irá operar como Stroz Friedberg, uma empresa da LevelBlue.

Esta aquisição estratégica acrescenta experiência de consultoria de elite em litígios de segurança cibernética e propriedade intelectual de alta tecnologia ao portfólio da LevelBlue, que inclui uma plataforma reconhecida a nível mundial com cerca de 300 profissionais de tecnologia com profundos relacionamentos em empresas da Fortune 500, 80% da Am Law 100 e a maioria dos 20 principais escritórios de advocacia do Reino Unido. Como resultado, a LevelBlue irá intensificar significativamente suas capacidades de resposta a incidentes e consultoria, enquanto expande sua presença no setor jurídico.

A LevelBlue também está redefinindo a segurança cibernética ao integrar a consultoria especializada da Stroz Friedberg com seus serviços gerenciados de detecção e resposta (MDR) 24 horas por dia, 7 dias por semana. As ofertas de MDR da LevelBlue irão se beneficiar dos dados de ameaças em tempo real provenientes de interações da equipe de resposta a incidentes, com uso de aprendizagem automática para alimentar continuamente novos indicadores de ameaças, além de auxiliar na detecção e resposta automáticas a ameaças. Este enfoque unificado e impulsionado por IA melhora a capacidade da empresa de se proteger contra ameaças digitais e gerenciar incidentes com rapidez. Estes recursos integrados posicionam a LevelBlue como o maior provedor mundial independente de serviços gerenciados de segurança (MSSP).

"A conclusão desta aquisição permite que a LevelBlue ofereça uma gama incomparável de serviços e experiência em segurança cibernética a clientes em escala mundial", disse Robert McCullen, Presidente e Diretor Executivo da LevelBlue. "Ao aproveitar a experiência em consultoria da Stroz Friedberg, junto com nossos serviços gerenciados de segurança impulsionados por IA, estamos capacitando organizações a gerenciar proativamente riscos digitais e responder a incidentes com maior rapidez e precisão. Nossos pontos fortes combinados irão definir um novo padrão de resiliência cibernética no setor."

Ao finalizar esta transação, a Aon e a LevelBlue irão trabalhar em conjunto para oferecer soluções abrangentes de segurança cibernética aos clientes.

"Os desafios de segurança cibernética vêm se tornando cada vez mais complexos e urgentes para nossos clientes, o que demanda soluções mais integradas e adaptáveis", disse Christian Hoffman, Líder Global de Produtos Financeiros e Especializados da Aon. "A Aon continuará oferecendo recursos líderes em corretagem cibernética através de nosso grupo de soluções cibernéticas, da plataforma CyQu e do analisador de risco cibernético, enquanto aprofunda nossa cooperação com provedores como a LevelBlue para aperfeiçoar a proteção e a resiliência de nossos clientes em um ambiente de ameaças em constante evolução."

A Santander atuou como empresa de consultoria financeira e a Kirkland & Ellis LLP como empresa de consultoria jurídica da LevelBlue. A Lazard atuou como empresa de consultoria financeira e a Latham & Watkins LLP como empresa de consultoria jurídica da Aon.

Além deste contrato, a LevelBlue recentemente anunciou outro contrato de aquisição da Trustwave, provedor mundial de serviços de segurança cibernética e MDR do fundo de segurança MC2 (MC2). Juntas, estas aquisições consolidam ainda mais a posição da LevelBlue como o maior MSSP independente do setor.

Para mais informações sobre a LevelBlue e seus serviços gerenciados de segurança, consultoria e inteligência contra ameaças, acesse www.levelblue.com.

