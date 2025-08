SP: Congresso de Gestão de Conflitos tem inscrições abertas

A cidade de São Paulo (SP) recebe, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, o 1º Congresso Internacional de Gestão de Conflitos e Justiça da Paz. Com a presença de palestrantes do Brasil e do exterior, o evento irá debater alternativas eficazes para a construção de soluções pacíficas e justas nos conflitos sociais, familiares, empresariais e comunitários.

Entre os nomes confirmados, estão: Joseph Ghougassian (ex-embaixador dos Estados Unidos no Catar), Massami Uyeda (ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça), Maribel Barreto (embaixadora da Paz pela Universal Peace Federation - UPF/ONU), Aldo Rebelo (ex-deputado federal e ex-ministro da Defesa), Joeci Machado Camargo (desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná) e Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco (diretora das Faculdades Trilógicas).

A organização é da Associação Lusófona de Direitos Humanos (ALDH) e das Faculdades Keppe e Pacheco, com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e do Museu de Arte Sacra.

“O evento tem como objetivo central debater e promover de forma ampla, a necessidade e a importância da prática da gestão de conflitos, de seus métodos alternativos de resolução de conflitos e sobre a justiça da paz. Trataremos também a questão de conflitos familiares, profissionais, de sucessão, etc. Pretendemos conscientizar as pessoas sobre a relevância da justiça da paz, principalmente nesse momento de tanta tensão no mundo”, afirma Rodrigo Pacheco Angélico, presidente da ALDH.

Segundo Angelico, a ideia de realizar o evento surgiu após um congresso que a ALDH, junto com as Faculdades Keppe & Pacheco, organizou na Universidade de Coimbra, em Portugal, em 2024. Na época, os participantes manifestaram a necessidade de se aprofundar em estudos na área de gestão de conflitos e justiça da paz.

O presidente da ALDH defende que, para uma resolução ser verdadeira, ela deve ser decidida entre as partes e sob a orientação de um especialista ajudando o judiciário nos processos.

“Nosso congresso visa trazer os vários elementos disponíveis hoje em dia (e muitas vezes desconhecidos do público em geral) que possam auxiliar as empresas, famílias, juízes, assistentes sociais e outros para solucionarem conflitos”, explica Pérsio Burkinski, vice-presidente da ALDH.

De acordo com Burkinski, o público-alvo do congresso são profissionais, estudantes, mediadores e pesquisadores da área de Direito, além de demais interessados em buscar alternativas de resolução de conflitos, aprofundar conhecimentos e ampliar redes de contatos.

A programação e a lista completa de palestrantes do 1º Congresso Internacional de Gestão de Conflitos e Justiça da Paz estão disponíveis neste link. Já as inscrições podem ser feitas através da plataforma de eventos Sympla.

Serviço