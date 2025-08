Startup SIM! Cerveja integra hub tecnológico de Campinas

Impulsionada pela concentração de alto número de cientistas formados pelas universidades e de empreendedores dispostos a criar produtos e empresas inovadoras, Campinas se consolidou como um dos mais importantes hubs de startups no Brasil. Com 174 negócios registrados, a cidade ocupa a segunda posição no Estado de São Paulo em número de empresas voltadas para a inovação, segundo dados do Sebrae Startups Report São Paulo 2024.



Nomes como iFood, Quinto Andar e CI&T — com negócios expandidos para os Estados Unidos — nasceram em Campinas, dentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A Sim! Cerveja, fabricante nacional de cerveja 100% sem álcool, trilha o mesmo percurso das empresas-filhas da Unicamp e co-irmãs.

Fundada em 2022 por um grupo de empresários, tendo à frente David Figueira, sócio-fundador e diretor de operações da spin-off criada dentro da Cervejaria Cogumelo, a startup projeta crescimento neste ano de 2025, apoiada em produtos de qualidade, abertura de novos pontos de venda, especialmente no varejo, e pelo aumento do consumo de bebidas sem álcool.

Figueira, formado em Física, mestre e doutor pela Unicamp e ex-presidente-executivo do Unicamp Ventures, ressalta a importância de Campinas e região como berço de incubadoras de sucesso. “A presença das universidades, como a Unicamp, estimula o conhecimento e a vontade dos alunos e ex-alunos a criarem negócios inovadores, disruptivos e escaláveis no Brasil e no mundo”, ressalta.

A ideia de se fazer cerveja sem álcool com DNA nacional foi inspirada na empresa americana Athletic Brewing Co., conta Figueira. “Venho acompanhando-os desde o seu surgimento, em 2017, e a revolução que eles vêm causando”, acrescenta.

“Em 2022, fui convidado para uma palestra onde deveria abordar alguns desafios técnicos/científicos que eu tinha dentro de nossa incubadora de cervejarias, a Cervejaria Cogumelo. E a ideia voltou com uma inspiração vinda de uma senhora presente na plateia que perguntou: “Se vocês têm todas essas tecnologias para fazer cervejas, por que não fazem uma cerveja boa sem álcool?”.

No ano seguinte, após muitas pesquisas, testes e investimentos em tecnologias, os primeiros rótulos da Sim! Cerveja saíam das linhas de produção para o e-commerce próprio e alguns pontos de venda. Nestes quatro anos, foram mais de 15 prêmios nacionais e internacionais conquistados. O último foi neste ano, no World Beer Cup, a Olimpíada das Cervejas, nos Estados Unidos, onde conquistou o Ouro concedido pelos jurados na sua categoria.

Figueira lembra que a aposta na produção de uma cerveja sem álcool aconteceu em um período em que o mercado internacional já vinha em ascensão e no Brasil dava sinais de expansão. Hoje, o país é o segundo mercado mundial em volume de consumo de cervejas sem álcool, atrás apenas da Alemanha.

“Esse aumento na procura por cervejas sem álcool é resultado da mudança de comportamento das pessoas de diversos nichos, como o consumidor tradicional, jovens e esportistas, que priorizam melhor qualidade de vida e menor consumo de álcool”, afirma.

Website: https://www.instagram.com/sim.cerveja/