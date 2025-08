Filtros avançados impulsionam qualidade da água no Brasil

A qualidade da água é um fator crítico para indústrias e residências no Brasil, e os filtros avançados têm se destacado como solução para atender às crescentes demandas por potabilidade e eficiência. Com tecnologias como osmose reversa, ultrafiltração e abrandamento, os sistemas de filtragem garantem a remoção de impurezas, atendendo às normas do Ministério da Saúde.



Segundo o órgão, a qualidade da água para consumo humano no Brasil exige sistemas de filtragem que atendam às normas da Portaria GM/MS nº 888/2021, impulsionando a adoção de tecnologias avançadas como osmose reversa e ultrafiltração em indústrias e residências.

De acordo com Nelson Isao Watanabe, “os filtros são componentes essenciais em sistemas de tratamento de água, projetados para eliminar contaminantes como cloro, sedimentos e microrganismos. Esses sistemas atendem a setores variados, incluindo indústrias farmacêuticas, alimentícias e residenciais". “A escolha de filtros adequados é fundamental para assegurar a pureza da água e a eficiência operacional”, afirma o profissional, especialista em tratamento de água com mais de 30 anos de experiência. Ele destaca que tecnologias como membranas de ultrafiltração podem reter até 99,9% de partículas, conforme especificações técnicas disponíveis em Asstefil.

Ainda segundo Nelson Isao Watanabe, “os filtros de osmose reversa, amplamente utilizados em indústrias, removem sais e impurezas, garantindo água de alta pureza para processos como a produção de medicamentos e alimentos. Já os sistemas de ultrafiltração são ideais para aplicações residenciais e comerciais, oferecendo água potável sem a necessidade de produtos químicos".

A adoção de filtros avançados tem impactos diretos na saúde pública e na eficiência industrial. De acordo com o Ministério da Saúde, a crescente exigência por água de qualidade, conforme a Portaria GM/MS nº 888/2021, incentiva a adoção de sistemas de filtragem avançados para atender normas regulatórias e melhorar a eficiência operacional em indústrias e residências.

Segundo Fabio de Oliveira, “a integração de filtros de alta performance garante água de qualidade para aplicações críticas, reforçando a importância do setor. A evolução contínua dos sistemas de filtragem posiciona o Brasil como um mercado promissor para inovações em tratamento de água, alinhando saúde, sustentabilidade e eficiência”.

Website: https://www.linkedin.com/company/asstefilsistemas/