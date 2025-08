Jim Beam e Maker’s Mark lançam 5ª edição do Circuito Bourbon

Pelo quinto ano consecutivo, Jim Beam e Maker’s Mark promovem o Circuito Bourbon, que chega à sua maior edição em 2025. A ação envolve mais de 200 bares em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú e Itapema.

Durante o mês de agosto, o Circuito Bourbon busca movimentar a coquetelaria nacional com uma programação que valoriza a criatividade de bartenders locais e reforça o portfólio da Suntory Global Spirits na categoria. “O bourbon vem ganhando protagonismo no Brasil, impulsionado pela curiosidade dos consumidores por novos sabores e experiências. Vemos o Circuito crescer em alcance e adesão, reforçando a relevância da categoria no país”, afirma Lizandra Freitas, Diretora Geral da Suntory Global Spirits na América do Sul e Central.

Nos bares participantes, o público terá acesso a releituras de clássicos e novas combinações com rótulos do portfólio Jim Beam, que inclui Jim Beam White, Jim Beam Honey, Jim Beam Apple, Jim Beam Rye e Jim Beam Black 7 anos. Entre os destaques está o Jim Beam Black Cherry, primeiro bourbon com sabor cereja disponível no Brasil. A versão combina o Jim Beam Kentucky Straight Bourbon com licor natural de cereja preta, ampliando as possibilidades de consumo no país.

Maker’s Mark também integra o Circuito com coquetéis clássicos, como Manhattan e Old Fashioned, preservando sua tradição de produção artesanal no Kentucky desde 1953. A marca utiliza trigo vermelho de inverno em sua receita e mantém técnicas originais que seguem até hoje, como o lacre de cera vermelho que acompanha todas as suas garrafas, características que consolidam a marca como referência global.

O Circuito Bourbon é parte de um movimento global de valorização do bourbon e reforça o compromisso da Suntory Global Spirits com o fortalecimento da categoria no Brasil. Além das ativações presenciais, a edição de 2025 conta com iniciativas em e-commerce e supermercados, ampliando os pontos de contato e oferecendo uma experiência integrada ao consumidor.

Sobre Jim Beam



Jim Beam é o bourbon mais vendido do mundo, produzido por oito gerações da mesma família desde 1795. No Brasil, o portfólio inclui Jim Beam White, Jim Beam Black 7 anos, Jim Beam Apple, Jim Beam Honey, Jim Beam Rye e o lançamento Jim Beam Black Cherry.

Sobre Maker’s Mark



Maker’s Mark é um dos primeiros bourbons super premium do mundo, criado em 1953 no Kentucky (EUA). Com técnicas preservadas até hoje, é reconhecido pelo uso do trigo vermelho de inverno e pela garrafa com lacre de cera vermelha, desenvolvida por Margie Samuels, considerada uma pioneira da categoria e integrante do Kentucky Bourbon Hall of Fame.

