CEO da Publicações Online e Promad, Joel Rosenbaum, participa do PG On Air

No recente episódio da PG On Air - podcast criado pela PGLaw - a advogada brasileira e associada Michelle Baruhm recebe o CEO da Publicações Online, PROMAD e Dura Software para América Latina e Península Ibérica, Joel Rosenbaum, para uma conversa sobre sua trajetória acadêmica nas universidades de Harvard e Stanford, com foco em oportunidades de formação internacional.

No presente bate-papo, Joel menciona os bastidores da escolha da universidade, os parâmetros que orientaram sua decisão, as diferenças mais notáveis entre as instituições e o impacto dessa experiência em sua trajetória profissional. A conversa com Michelle - advogada brasileira e futura mestranda na Harvard Law School - faz-se especialmente relevante perante os acontecimentos na Universidade de Harvard relacionados às políticas de visto, que têm atraído atenção global. Joel enquanto ex-aluno de Harvard também revela quais professores e disciplinas marcaram sua formação acadêmica e compartilha orientações voltadas a estudantes interessados em seguir percurso semelhante.

Durante o podcast, Joel e Michelle abordam as implicações mais amplas dos desafios legais para estudantes do Brasil e de outros países, enquanto tentam navegar pelos sistemas acadêmico, jurídico e migratório dos EUA.

“Estudantes internacionais precisam estar mais preparados do que nunca — não apenas academicamente, mas também do ponto de vista legal”, afirmou Joel Rosenbaum. “O que estamos vendo em Harvard faz parte de uma discussão maior sobre o ensino superior global, a responsabilidade das universidades e como estudantes internacionais podem construir carreiras jurídicas de forma bem-sucedida além das fronteiras”.

