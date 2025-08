Greenplac investe R$ 120 milhões em florestas e na ampliação

A Greenplac MDF, indústria fabricante de MDF no Brasil, que anunciou no início do ano R$ 70 milhões agora anuncia um novo investimento de R$ 50 milhões para ampliar sua capacidade de produção de MDF revestido, com conclusão das obras prevista para 2026.

O investimento faz parte da estratégia da Greenplac de fortalecer sua posição no mercado nacional, com foco no crescimento em seus produtos premium e de maior valor agregado. “Nossos investimentos em negócios no Brasil são consistentes e vamos manter o foco no crescimento seguro das marcas em seus ramos de atuação. Para nós, o futuro da Greenplac MDF e o posicionamento atual da empresa no segmento de atuação, é positivo e promissor”, afirma José Roberto Colnaghi, Presidente do Conselho de Administração da Colpar Brasil, holding que controla a Greenplac e outras cinco marcas.

A ampliação da planta industrial em Água Clara (MS) contará com tecnologia de origem alemã, mantendo a garantia de eficiência na produção. Com a nova prensa, a capacidade de revestimento pode alcançar 20 mil/m³ de madeirado mês, permitindo abertura para novas estratégias comerciais e de desenvolvimento de produtos. “Este investimento é uma resposta aos trabalhos que estamos fazendo desde o início das operações. O crescimento da marca em clientes e a aceitação dos nossos produtos em portifólio, consolidam positivamente as nossas estratégias comerciais de forma segura e transparente, além da nossa autossuficiência produtiva”, destaca Valmir de Souza, Diretor Executivo da Holding Colpar Brasil.

A decisão de investir na expansão também responde ao crescimento do setor moveleiro no Brasil, que tem mostrado resiliência mesmo em cenários econômicos desafiadores. “Estamos alinhados com as necessidades do mercado e contamos com uma equipe extremamente motivada e com decisões rápidas. Esse investimento mostra que estamos no caminho certo, buscando resultados positivos tanto para a empresa quanto para nossos clientes”, comenta Matheus Mantovani, Diretor Comercial da Greenplac.

A Greenplac MDF anunciou recentemente que a Coleção Clássicos, lançada na Expo Revestir 2025, superou as expectativas de desempenho e aceitação. Os gerentes comerciais regionais Bruno Santos, Pedro Penido e Leonardo Pirani destacam mais resultados, “Já alcançamos esse ano, um crescimento de 15% somente em produtos nobres madeirados em comparação ao mesmo período no ano anterior”, diz Bruno Santos. “Tivemos um resultado positivo expressivo de 53% de crescimento somente na região foco da indústria, o centro-oeste brasileiro”, completa Pedro Penido. Para Leonardo Pirani, o investimento é retorno aos trabalhos realizados: “Vejo o aumento de capacidade como uma resposta positiva tanto da nossa diretoria como do mercado, sobre nosso trabalho”.

A Greenplac, que já investiu mais de R$ 1 bilhão entre 2016 e 2022, segue contribuindo para esse cenário com aportes anuais de R$ 70 milhões para florestas, ampliações, certificações e novas tecnologias, consolidando sua operação como uma das mais modernas do país.

Sobre a Greenplac MDF

Desde a sua inauguração em 2018, a Greenplac se estabeleceu entre os principais players do segmento, mantendo em essência a tradição e simplicidade empresarial familiar com suas raízes fincadas no campo.

Em 7 anos de atuação, conquistou reconhecimentos importantes para seus produtos, que já foram contemplados nacionalmente e internacionalmente com selos de grande referência como Prêmio POPAI, IF Design, DNA Paris Awards e ADC Awards – Comunidade Internacional de Arquitetura e design.

A Greenplac também foi reconhecida por seu pioneirismo com o prêmio Gran Colar do Mérito Industrial, da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul. A conquista reconheceu todo o desenvolvimento econômico que a empresa trouxe para a cidade Água Clara (MS) e região.

Hoje, a indústria conta com uma planta industrial moderna, com equipamentos de tecnologia alemã e seus produtos vendidos em centenas de pontos de vendas e nos maiores polos moveleiros do País. A empresa também é referência como DNA Green com ações ESG tais como, programas de reflorestamento FLORA TIETE E FLORA MS, Instituto Resgatando Vidas, Escola Rural, Horta Green e Projetos de Design Circular.

Website: https://greenplac.com.br/