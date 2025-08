CEMVITA ASSINA ACORDO COM O GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL PARA INSTALAR PLANTA INDUSTRIAL NO SUL DO BRASIL

A Cemvita, empresa norte-americana de biotecnologia industrial, assinou hoje um termo de engajamento com a Invest RS, formalizando seu plano de construir uma unidade no Rio Grande do Sul, Brasil, para a produção de FermOil™. Esse óleo sustentável será utilizado como matéria-prima para a produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF). A planta também produzirá FermNPK™, um biofertilizante inovador que apoia a agricultura regenerativa.

Acordo com a Cemvita pode consolidar o RS como polo global de inovação na bioeconomia circular|

No início deste ano, a Cemvita anunciou uma parceria com a Be8, pioneira em biocombustíveis, também localizada no Rio Grande do Sul, com o objetivo de fortalecer a cadeia de valor do SAF, reforçando o objetivo de longo prazo da Be8 de se tornar uma fornecedora de soluções sustentáveis em biocombustíveis.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do governador em exercício, Gabriel Souza, do CEO da Invest RS, Rafael Prikladnicki, do CEO da Cemvita, Moji Karimi, e do Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Cemvita, Fernando Borba, no Palácio Piratini. O documento formaliza a intenção da empresa de instalar uma unidade de produção de óleo sustentável no Rio Grande do Sul, consolidando o estado como um polo global de inovação na bioeconomia circular.

“O Rio Grande do Sul dá mais um passo importante para se tornar uma referência global em inovação e bioeconomia. Esta parceria com a Cemvita reforça nosso compromisso com a sustentabilidade, a atração de investimentos de alto impacto e a geração de oportunidades para os gaúchos em setores estratégicos como energia renovável, agricultura e indústria”, declarou o governador em exercício, Gabriel Souza.

A instalação será utilizada para produzir óleo de baixo carbono derivado da glicerina bruta, que servirá como matéria-prima para a produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF). A unidade também produzirá um biofertilizante que contribui para práticas agrícolas regenerativas.

“A assinatura deste termo de engajamento com a Cemvita marca um marco estratégico para o Rio Grande do Sul e reforça nossa liderança em inovação e tecnologia. O papel da Invest RS é justamente viabilizar projetos como esse, conectando empresas ao nosso estado e oferecendo suporte técnico e soluções sob medida”, disse Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS.

A Invest RS oferece suporte técnico especializado, articulação institucional, mapeamento de cadeias produtivas, identificação de áreas industriais e apoio na obtenção de incentivos econômicos e fiscais. O estado foi escolhido estrategicamente por sua infraestrutura robusta, disponibilidade de glicerina bruta e histórico sólido em políticas públicas de baixo carbono.

“Este é um projeto que alia desenvolvimento e sustentabilidade, totalmente alinhado com as diretrizes do nosso Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, e que fortalece o ambiente de negócios do estado ao se tornar a escolha dessa empresa americana”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

A planta será a primeira no mundo a operar em escala industrial utilizando essa tecnologia de bioconversão, posicionando o Rio Grande do Sul na vanguarda da inovação global em bioeconomia circular. O projeto representa um salto tecnológico que integra a produção de combustível sustentável de aviação com insumos agrícolas de base biológica, contribuindo para os esforços globais de descarbonização.

“O Brasil, e especialmente o Rio Grande do Sul, estão totalmente alinhados com a visão estratégica da Cemvita,” afirmou Moji Karimi, CEO da Cemvita. “O estado oferece a infraestrutura, o ambiente regulatório e as matérias-primas necessárias para escalar nossa plataforma de conversão de resíduos em valor. Estamos entusiasmados por encontrar parceiros públicos e privados igualmente comprometidos com a transição para uma economia de baixo carbono.”

Sobre a Cemvita

A Cemvita aproveita o poder da biologia sintética para transformar emissões de carbono em produtos químicos de alto valor de base biológica. Ao reinventar o conceito de resíduo como recurso, a Cemvita produz óleos sustentáveis e outros insumos essenciais para indústrias como aviação, cuidados pessoais, agricultura e muito mais. Com a missão de acelerar a transição para uma bioeconomia circular, a Cemvita atua em parceria com grandes corporações globais para oferecer soluções tecnológicas de ponta que enfrentam os desafios climáticos e ajudam a construir um futuro mais sustentável.

Site: www.cemvita.com

Sobre a Invest RS

A Invest RS é a agência de promoção de investimentos do Rio Grande do Sul. Atua apoiando investidores nacionais e internacionais em todas as etapas de sua jornada — oferecendo serviços personalizados, apoio na seleção de áreas, acesso a programas de incentivos e articulação com órgãos públicos. Com foco em inovação e sustentabilidade, a Invest RS busca posicionar o estado como um destino competitivo e estratégico para novos investimentos. A agência está alinhada às diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado pelo governo do Estado, e atua em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

