AI/R Acelera Personalização em Escala com o Último Marco em Adobe da Webjump

SAN FRANCISCO, Aug. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, a AI Revolution Company, anunciou hoje que sua subsidiária, a Webjump, obteve a Especialização em Ativos Adobe Experience Manager (AEM) nas Américas. Essa conquista - a quinta especialização da Adobe na Webjump - ressalta o compromisso da AI/R em ajudar empresas globais a oferecer experiências digitais personalizadas em escala.

Potencialização da Personalização com Ativos AEM

Com as marcas tendo uma pressão cada vez maior para fornecer conteúdo personalizado em todos os canais, a capacidade de gerenciar, otimizar e ativar ativos digitais com eficiência tornou-se um imperativo comercial. A recém-conquistada Especialização em Ativos AEM da Webjump é um exemplo da sua experiência avançada em permitir que as organizações:

Centralizem e organizem ativos digitais para acesso rápido e colaboração global.

Acelerem a velocidade do conteúdo automatizando a marcação, o controle de versões e a distribuição de ativos.

Personalizem as experiências em escala por meio da integração dos Ativos AEM com o Adobe Target e o Adobe Analytics, garantindo que o conteúdo certo atinja o público certo no momento certo.

Ofereçam suporteàentrega omnicanal com otimização de ativos baseada em IA para canais web, móveis e emergentes.

“A personalização em escala só é possível quando as marcas têm total controle e visibilidade dos seus ativos digitais”, disse Alisson Aguiar, CTO da Webjump. “Com essa especialização, ajudamos os clientes a quebrar silos de conteúdo e oferecer experiências dinâmicas e relevantes que impulsionam o engajamento e o crescimento.”

Resultados Mensuráveis dos Negócios

A especialização da Webjump é mais do que uma credencial - é um compromisso de ajudar os clientes a obter resultados tangíveis:

Time-to-market mais rápido para campanhas e lançamentos de produtos.

Experiências de marca consistentes em todas as regiões, idiomas e canais.

Custos operacionais reduzidos por meio da automação e de fluxos de trabalho simplificados.

Insights acionáveis por meio da integração perfeita com as ferramentas de análise e personalização da Adobe.



“Nossos clientes confiam em nós para resolver seus desafios digitais mais complexos”, disse Alexandre Rodrigues, Diretor Administrativo da Webjump. “Com os Ativos AEM, nós os capacitamos a ir além do gerenciamento básico de ativos - desbloqueando todo o potencial de personalização, agilidade de conteúdo e ROI mensurável.”

Para mais informações sobre as especializações Adobe e os serviços de experiência digital da Webjump, visite o site .



Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Milena Buarque Lopes Bandeira - milena.bandeira@aircompany.ai

