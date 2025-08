Edifício no Leblon homenageia pioneiro da medicina nuclear

Entre os endereços mais conhecidos do Rio de Janeiro, um edifício à beira-mar no Leblon chama atenção não apenas pela arquitetura e pela localização na Avenida Delfim Moreira, mas também por estar vinculado à história da medicina no Brasil. Trata-se do Edifício Villela Pedras, que leva o nome do Dr. José Augusto Villela Pedras — reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) como o introdutor da especialidade no país.

Durante 65 anos, o médico viveu na casa que existia no terreno onde hoje está o edifício. Nesse local, desenvolveu parte de sua trajetória profissional e esteve envolvido na introdução, no Brasil, de técnicas e tecnologias da medicina nuclear que, à época, eram utilizadas apenas no exterior. Atuou também na formação de profissionais e exerceu atividades docentes em sua área de especialização.

A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza quantidades controladas de substâncias radioativas para diagnosticar e tratar enfermidades como câncer, distúrbios da tireoide e doenças cardíacas. Dr. Villela Pedras participou da incorporação de protocolos e equipamentos que contribuíram para o desenvolvimento da área no país.

Em 1954, fundou a Clínica Villela Pedras, considerada a primeira clínica privada de medicina nuclear do Brasil, voltada ao diagnóstico por imagem e ao atendimento a pacientes com diferentes patologias. Em 2024, a instituição completou 70 anos de atividade contínua.

Atualmente com sete unidades, a clínica continua sob gestão da família e anunciou, recentemente, a aquisição de um equipamento PET/CT de última geração, utilizado em exames para detecção precoce de câncer e outras doenças.

O Dr. Villela Pedras permaneceu à frente da clínica até os 94 anos, quando faleceu. “Mais do que um edifício residencial, o Edifício José Augusto Villela Pedras representa um marco histórico vinculado à trajetória de um dos profissionais que contribuíram para a introdução da medicina nuclear no país”, afirma o Dr. Marcos Villela Pedras, presidente da Associação Nacional das Empresas de Medicina Nuclear (ANAEMN) e diretor de negócios da Clínica Villela Pedras.

