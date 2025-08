Manpower e FIEP contratam em 33 cidades do Paraná

A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, está com vagas abertas em parceria com o Sistema FIEP - empresa formada por quatro instituições: Fiep, Sesi, Senai e IEL - que visam fortalecer a força de trabalho do setor industrial do Paraná. São diversas vagas estratégicas na educação e saúde, e o intuito é proporcionar oportunidades para profissionais qualificados no estado.

São diversas vagas disponíveis em 33 cidades: Ampére; Apucarana; Arapongas; Campo Largo; Campo Mourão; Cascavel; Cianorte; Curitiba; Dois Vizinhos; Foz do Iguaçu; Francisco Beltrão; Guarapuava; Irati; Jaguariaiva; Loanda; Londrina; Marechal Cândido Rondon; Maringá; Palmas; Paranaguá; Paranavaí; Pato Branco; Pinhais; Colombo; Ponta Grossa; Rio Negro; Santo Antônio da Platina; São José dos Pinhais; São Mateus do Sul; Telêmaco Borba; Toledo; Umuarama; União da Vitória.



Na área da saúde, estão sendo requisitados profissionais com formação em Medicina, Enfermagem, Segurança do Trabalho, Radiologia e Fonoaudiologia.



No setor da educação, as vagas são para Instrutor(a) de Ensino, englobando as áreas de Mecânica; Metalmecânica; Tecnologia da Informação; Automação; Mecatrônica; Elétrica; Eletrotécnica; Eletromecânica.



Os benefícios variam conforme o cargo, mas podem incluir: Vale alimentação; vale refeição; vale transporte; descontos em educação e outros conforme o modelo de contrato.



Os candidatos podem candidatar-se ao selecionar a cidade de interesse e conferir as vagas disponíveis, por meio do link: https://ts.manpowergroup.com.br/banco-de-talentos-fiep



Demais vagas abertas para outros setores em todo o Brasil, estão disponíveis no portal do ManpowerGroup: https://vagas.manpowergroup.com.br/

