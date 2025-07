Interactive Brokers lança versão 1.0 do IBKR Desktop, oferecendo uma experiência de negociação abrangente em uma única plataforma

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento oficial da versão 1.0 do IBKR Desktop, uma plataforma de negociação de última geração que equilibra simplicidade com funcionalidade avançada. Este lançamento segue dois anos de desenvolvimento beta iterativo e apresenta uma experiência de negociação em desktop com recursos completos para investidores em todas as partes do mundo.

O IBKR Desktop foi projetado para servir como plataforma de negociação principal para clientes de varejo e profissionais. Ele combina todos os principais componentes do fluxo de trabalho de negociação, incluindo descoberta, análise, execução e gestão de portfólio, em uma interface poderosa e intuitiva.

“Criamos o IBKR Desktop para atender às necessidades de todos os investidores, desde traders experientes até aqueles que estão apenas começando”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “Com este lançamento, estamos oferecendo uma plataforma fácil de usar, mas repleta de recursos, permitindo que os usuários iniciem sua jornada de investimentos por meio dela e façam a transição com facilidade para ferramentas mais avançadasàmedida que suas necessidades evoluem.”

Os principais recursos e atualizações da Versão 1.0 incluem:

Um conjunto completo de ferramentas de negociação essenciais, como Portfólio, Lista de Observação, Gráficos Avançados, Cadeias de Opções, Nível 2 de Profundidade de Mercado e Tempo e Vendas (Time & Sales)

Busca Global aprimorada, proporcionando acesso mais rápido a ativos, ferramentas e funcionalidades da plataforma

Novo recurso de descoberta de Temas de Investimento

Traduções e suporte multilíngue aprimorados para atenderàbase global de clientes da IBKR

Serviços de marca branca, que tornam o IBKR Desktop disponível para Corretores de Apresentação e outros clientes institucionais

O lançamento da Versão 1.0 marca um marco importante na evolução da plataforma. O IBKR Desktop agora oferece as principais funcionalidades da plataforma desktop principal da IBKR, a Trader Workstation, estando preparado para atender todas as etapas do ciclo de negociação – desde a geração de ideias e pesquisas de mercado até a execução e a análise pós-negociação.

O IBKR Desktop faz parte do conjunto mais amplo de plataformas da Interactive Brokers, que inclui o IBKR Mobile para negociações em movimento, o Client Portal para acesso simplificado via web, o Trader Workstation (TWS) para usuários avançados e o IBKR ForecastTrader para previsões de negociação sobre temas como indicadores econômicos, governamentais, financeiros ou climáticos. Cada plataforma é construída sobre a mesma infraestrutura robusta, oferecendo aos clientes a flexibilidade de negociar como, quando e onde quiserem.

Para saber mais ou começar a usar a versão 1.0 do IBKR Desktop, visite:

Estados Unidos e países atendidos pela IB LLC – IBKR Desktop

Canadá – IBKR Desktop

Reino Unido – IBKR Desktop

Europa – IBKR Desktop

Hong Kong – IBKR Desktop

Singapura – IBKR Desktop

Austrália – IBKR Desktop

Índia – IBKR Desktop

Japão – IBKR Desktop

Sobre o Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group proporcionam execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities, câmbio e contratos de previsão 24 horas por dia em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos em oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para que obtenham retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

