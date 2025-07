O novo Experian Assistant for Model Risk Management, com tecnologia de IA, simplifica e acelera os processos de governança

A Experian anunciou hoje o lançamento do Experian Assistant for Model Risk Management, uma solução inédita para ajudar instituições financeiras a governar e gerenciar modelos com mais eficiência em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de modelos. Totalmente integradaàExperian Ascend Platform™ e com a tecnologia ValidMind, esta solução ajuda a acelerar a validação de modelos, melhorar a auditabilidade e a transparência, e pode ajudar as instituições financeiras a reduzir os riscos regulatórios e de reputação. Este lançamento segue a introdução, em outubro passado, do premiado Experian Assistant e seus recursos de ciclo de vida de modelos com inteligência artificial.

“A documentação manual, as validações isoladas e o monitoramento limitado de modelos de desempenho podem aumentar os riscos e atrasar a implantação dos modelos”, afirmou Vijay Mehta, vice-presidente executivo de Soluções Globais e Análises da Experian Software Solutions. “Seguir as diretrizes de gerenciamento de risco de modelos pode representar uma enorme vantagem estratégica para as instituições financeiras quando estas conseguem criar, revisar e validar a documentação de forma rápida e em escala, e essa nova solução oferece exatamente essas capacidades.”

À medida que as instituições financeiras aceleram a inovação, elas devem equilibrar a adoção de recursos baseados em GenAI com a conformidade às diretrizes globais de gerenciamento de riscos de modelos, como SR 11-7 (EUA) e SS1/23 (Reino Unido). O Experian Assistant for Model Risk Management oferece às instituições financeiras modelos pré-definidos e personalizáveis, repositórios centralizados de governança de modelos e fluxos de aprovação internos transparentes – capacitando-as a atender com confiança e eficiência às exigências regulatórias.

“Nossa parceria com a Experian representa um avanço significativo na operacionalização da IA para governança e gerenciamento de risco de modelos”, afirmou Jonas Jacobi, CEO da ValidMind. “Ao incorporar os recursos de automação e governança da ValidMind ao Experian Assistant for Model Risk Management, estamos ajudando as instituições financeiras a agir com mais agilidade e a atender às expectativas dos órgãos reguladores.”

“A combinação da experiência comercial e presença da Experian com a tecnologia da ValidMind fornece a base para uma IA escalável e explicável em todo o ciclo de crédito e risco”, afirmou Sid Dash, pesquisador-chefe da Chartis. “Essa parceria responde a uma exigência crescente do setor – a necessidade de estabelecer uma governança adequada de IA, alinhada a um ambiente tecnológico e regulatório em constante evolução, além de oferecer uma estrutura para que as instituições modernizem suas práticas de gerenciamento de risco de modelos.”

Por que é importante

Acelera o tempo de lançamento no mercado ao simplificar a documentação e as aprovações de modelos, reduzindo o tempo de aprovação interna em até 70% e permitindo que instituições financeiras implantem modelos com mais agilidade.

A substituição de processos manuais por automação acelera a criação, manutenção e validação de documentos complexos voltadosàcoleta de dados e ao desenvolvimento de modelos.

Simplifica os esforços da equipe de validação, permitindo acesso rápido e geração ágil de relatórios consistentes.

Oferece a capacidade de monitorar modelos com insights baseados em relatórios, garantindo confiança no desempenho e no valor dos modelos.

Este lançamento fortalece ainda mais a premiada família de produtos Experian Assistant, estendendo seus recursos confiáveis de automação e GenAI do desenvolvimento para a governança de modelos.

Por que escolher o Experian Assistant for Model Risk Management: :

Excelência em gerenciamento de riscos de modelos – Simplifique os esforços de documentação por meio de automação, fluxos de trabalho guiados e integração fluida com ferramentas.

– Simplifique os esforços de documentação por meio de automação, fluxos de trabalho guiados e integração fluida com ferramentas. Risco reduzido – Aumente a consistência para melhor alinhamento com as diretrizes regulatórias em constante evolução e ajude a mitigar o risco de falhas de conformidade e penalidades.

– Aumente a consistência para melhor alinhamento com as diretrizes regulatórias em constante evolução e ajude a mitigar o risco de falhas de conformidade e penalidades. Conectividade aprimorada – O acesso aos especialistas em análise da Experian e ao Ascend Ops™ para registro, implantação e monitoramento de modelos, além de planejamento de cenários, garante supervisão robusta e eficiência operacional.

Para saber mais sobre o Experian Assistant for Model Risk Management ou agendar uma demonstração, visite: https://www.experian.com/business/products/assistant-for-model-risk-management.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para explorar o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do Índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 25.200 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250731705725/pt/

Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

+1 714 830 5462

michael.troncale@experian.com