Lojas Avenida promove nove inaugurações em sete estados em 2025

A Lojas Avenida registra crescimento em 2025 com nove inaugurações realizadas até o momento, consolidando sua estratégia de expansão nacional. Com esse resultado, a rede varejista soma 196 lojas espalhadas por todo o Brasil e caminha para atingir a marca de 200 unidades ainda neste ano.

O ritmo de expansão da Lojas Avenida ganhou impulso desde que a Pepkor, varejista sul-africana, assumiu o controle das operações da rede. Entre 2023 e 2024, foram inauguradas 72 novas lojas, demonstrando o comprometimento da empresa com seu plano de crescimento nacional.

As nove inaugurações de 2025 refletem a estratégia de diversificação geográfica da rede. As novas unidades foram distribuídas por sete estados brasileiros, abrangendo quatro regiões distintas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

No Norte, a rede expandiu sua presença no Pará, com lojas em Alenquer e Belém. A região Centro-Oeste recebeu duas unidades em Mato Grosso (Cuiabá e Peixoto Azevedo) e uma em Mato Grosso do Sul (Sidrolândia). O Nordeste foi contemplado com inaugurações em Pernambuco (Arcoverde), Ceará (Sobral) e Bahia (Serrinha), enquanto o Sudeste ganhou uma nova loja em Betim, Minas Gerais.

Atualmente, as 196 lojas da rede estão distribuídas por 16 estados brasileiros, além do Distrito Federal, evidenciando a expansão por todo o Brasil e seu compromisso com a democratização do acesso à moda.

A Lojas Avenida mantém seu posicionamento estratégico voltado para os públicos de classes C e D, oferecendo uma ampla gama de produtos que inclui vestuário masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar.

