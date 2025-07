World FZO levará seu 12º Congresso Mundial para o Panamá em 2026

A Organização Mundial de Zonas Francas anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimento com o governo do Panamá para sediar o 12º Congresso Mundial anual da World FZO na capital do país, Cidade do Panamá, em julho de 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250731062860/pt/

HE Dr. Al Zarooni Signing the MoU with the Minister of Commerce and Industries in Panama (Photo: AETOSWire)

O Memorando de Entendimento foi assinado por Sua Excelência Dr. Mohammed AlZarooni, presidente da World FZO, e por Sua Excelência Julio Moltó, ministro do Comércio e Indústria do Governo da República do Panamá, na presença de altos funcionários de ambas as partes.

O anúncio foi feito durante uma visita oficial liderada pelo Dr. AlZarooniàCidade do Panamá, onde se encontrou com Sua Excelência José Raúl Molino Quintero, Presidente da República do Panamá. Paralelamenteàvisita, a delegação visitou locais importantes no Panamá, incluindo a Zona Franca de Colón, a Zona Franca PANAPARK e o Canal do Panamá.

Segundo o Memorando de Entendimento, ambas as partes colaborarão para realizar uma edição de alto nível do Congresso Mundial de Zonas Francas (FZO), que reúne tomadores de decisão, líderes de zonas francas e investidores de mais de 100 países, além de atrair importantes instituições econômicas de todas as partes do mundo. Espera-se que o evento fortaleça a posição global do Panamá como um polo de comércio e logística e aumente sua visibilidade no mapa de investimentos internacionais.

O Dr. AlZarooni declarou: “A World FZO está comprometida em forjar parcerias estratégicas que reforcem o papel das zonas francas como impulsionadoras do crescimento global, com base na importância de desenvolver plataformas para o diálogo e a cooperação internacionais, a fim de acompanhar as grandes transformações que estão ocorrendo na economia mundial. Nossa cooperação com o governo do Panamá representa um marco importante em nossos esforços para alcançar os mercados da América Latina e fortalecer a cooperação com governos e instituições econômicas nesta região vital.”

Já Julio Moltó afirmou: “Sediar o Congresso representa um passo estratégico que destaca a posição do Panamá como uma porta global de entrada para investimentos e abre novas perspectivas para a cooperação regional, tecnologia e investimentos. Estamos comprometidos em fornecer todos os elementos necessários para garantir o sucesso deste evento crucial, em cooperação com a Organização. Valorizamos nossa parceria com a World FZO e esperamos aproveitar sua ampla experiência no desenvolvimento e administração de zonas francas internacionalmente, o que fortalecerá a competitividade do ambiente de negócios do Panamá e abrirá nossa economia aos mercados globais.”

Esse anúncio ocorre enquanto continuam os preparativos para o 11º Congresso Mundial da World FZO, que será realizado na província de Hainan, China, de 10 a 12 de outubro de 2025, em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Econômico Internacional de Hainan. A realização consecutiva do Congresso na China e depois no Panamá reflete o crescente impulso da World FZO no cenário internacional.

O Congresso Mundial da World FZO é o principal encontro global de líderes de zonas francas, autoridades governamentais, investidores e especialistas em comércio. O evento reúne mais de 1.500 delegados de mais de 100 países, incluindo um grupo seleto de tomadores de decisão e representantes de alto nível dos setores globais de indústria, comércio e investimentos.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250731062860/pt/

Mídia da World-FZO

Mazen Dirany

meldirany@diez.ae