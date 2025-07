Exposições temáticas podem aliar diversão e aprendizado

As exposições permitem mergulhar em diferentes temáticas e, ao mesmo tempo, aprender sobre diversos assuntos. Elas proporcionam uma experiência imersiva que cativa e educa o público, permitindo que as pessoas se conectem com diferentes períodos da história, criaturas antigas e até mesmo com a natureza selvagem. Muitas delas são organizadas pela King Eventos, empresa especializada em levar exposições temáticas para shoppings de todo o Brasil. Atualmente, são seis mostras simultâneas distribuídas por cinco estados brasileiros.

A proposta vai muito além do entretenimento tradicional. Cada exposição funciona como uma janela para diferentes períodos da história da Terra, permitindo que famílias inteiras embarquem em viagens no tempo. É a ciência saindo dos livros didáticos e ganhando vida por meio de réplicas e ambientações imersivas.

No interior paulista, Ribeirão Preto recebe duas exposições simultâneas. No Shopping Santa Úrsula, a mostra "Animais Selvagens" transporta visitantes para os mais diversos ecossistemas do planeta. Já no RibeirãoShopping, a "Dinos Alive" ressuscita gigantes que dominaram a Terra há milhões de anos. Com dinossauros animatrônicos, a exposição oferece uma aula de paleontologia que desperta a curiosidade em crianças e a nostalgia em adultos.

A exposição "Gigantes da Era do Gelo" marca presença em dois pontos estratégicos do país: Vitória, no Shopping Mestre Álvaro, e Cuiabá, no Shopping Goiabeiras. Esta mostra transporta o público para o período glacial, quando mamutes, tigres-dentes-de-sabre e outros colossais mamíferos dominavam continentes inteiros.

O Nordeste não fica de fora dessa maratona educativa. Em Recife, o RioMar abriga "Sharks & Cia". Mais do que despertar fascínio por esses predadores aquáticos, a mostra desmistifica mitos e promove a conservação marinha. Chapecó, Santa Catarina, recebe a "Jurassic Pátio" no Pátio Shopping.

Com permanência garantida durante todo o mês de julho e algumas estendendo-se até o início de agosto, as mostras oferecem flexibilidade para que famílias organizem suas visitas conforme a disponibilidade. É o tempo necessário para que a experiência se transforme em aprendizado.

Para este final de férias, pais e educadores encontram nas seis exposições espalhadas pelas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste a oportunidade de promover diversão e aprendizado ao mesmo tempo. As exposições da King Eventos são opções para aproveitar as férias escolares com muita diversão e aprendizado, nas quais as famílias podem explorar diversas espécies de animais.

