Turismo e preservação impulsionam transformação urbana e econômica de Ilhéus

Ilhéus tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos da Bahia ao reunir, em um mesmo território, legado histórico, belezas naturais e uma crescente rede de experiências culturais. A cidade, eternizada por Jorge Amado, preserva casarões coloniais, igrejas centenárias e uma atmosfera literária que atrai visitantes em busca de história e identidade.

Ao mesmo tempo, a expansão do ecoturismo tem colocado as reservas naturais da região no radar de quem busca vivências mais imersivas. Trilhas, manguezais, mirantes e áreas de preservação, como o Parque Estadual da Serra do Conduru e a Reserva de Una, oferecem uma alternativa sustentável ao turismo tradicional, valorizando a biodiversidade e a consciência ambiental.

“O crescimento da demanda por experiências que unem história e natureza mostra que o visitante moderno busca mais do que sol e mar, ele quer vivenciar a cultura e o ambiente preservados da região,” afirma Luís Fernando, CEO da Ilhéus Passeios.

Segundo informações da Concessionária Socicam, publicadas pelo portal Panrotas, o Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, registrou em 2024 um crescimento de 12% na movimentação de passageiros em relação ao ano anterior, alcançando o maior volume desde o início da concessão. O desempenho reforça a relevância da cidade no cenário turístico da Bahia e acompanha a expansão observada em outros destinos como Salvador e Porto Seguro.

Para os próximos meses, o município planeja novas ações integradas entre prefeitura, trade turístico e universidades locais, com foco em qualificação, divulgação estratégica e ampliação da infraestrutura receptiva. O futuro do turismo em Ilhéus está, cada vez mais, em suas raízes tanto culturais quanto naturais.

