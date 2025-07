Turismo redefine paisagem urbana e relações econômicas em Ilhéus

O avanço do turismo em Ilhéus começa a refletir diretamente na rotina da cidade. Com as novas instalações no Aeroporto Jorge Amado, a cidade se prepara para receber um fluxo cada vez maior de visitantes ao longo do ano. O setor se consolida como força propulsora do desenvolvimento urbano, econômico e social, com impactos visíveis na valorização de áreas históricas, no fortalecimento de atividades ligadas ao ecoturismo e na expansão de pequenos empreendimentos locais.

“A gente vê bairros inteiros ganhando vida nova com o turismo. Tem lugar que antes era esquecido e hoje virou ponto de parada obrigatória nos roteiros. Comunidades locais estão se tornando protagonistas, oferecendo experiências autênticas e criando renda com o que já têm: cultura, natureza e história”, afirma Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios.

Para ele, o diferencial da cidade está justamente na combinação entre o patrimônio natural, a identidade local e a hospitalidade. “Ilhéus tem uma energia única. É isso que atrai o visitante que quer mais do que uma viagem, quer se conectar com o lugar, com as pessoas e com o propósito da viagem”, conclui.

Com novas rotas ecológicas, experiências culturais e passeios náuticos ganhando cada vez mais estrutura, Ilhéus amplia sua relevância no turismo baiano. A combinação entre natureza preservada, patrimônio histórico e acolhimento local transforma a cidade em um destino estratégico para quem busca vivências autênticas e um modelo de desenvolvimento mais conectado com o território.

