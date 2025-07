Visa incorpora o Google Pay em seus cartões de frota, possibilitando a tokenização e o push-to-wallet em todo o ecossistema de carteiras digitais

A Visa (NYSE: V), líder global em pagamentos digitais, anunciou hoje um grande avanço para operadoras de frotas. Com a adição da tokenização do Google Pay e do recurso push-to-wallet, a Visa soluciona o antigo obstáculo de as etiquetas de dados da frota estarem atreladas exclusivamente ao chip do cartão plástico. A partir de agora, as etiquetas de dados da frota podem ser configuradas pelo emissor, fintech ou processador, possibilitando que etiquetas de dados personalizadas sejam provisionadas dinamicamente durante o processo de tokenização. Quando carregados no Google Pay com essas etiquetas de dados da frota, a especificação sem contato (contactless) da Visa colabora para assegurar que os dados de pagamento por token e as etiquetas de dados da frota sejam enviados ao ponto de venda (POS) e acionados sem nenhum problema.

Em escala global, a frota representa uma oportunidade de gasto na ordem de US$ 1,4 trilhãoi em despesas relacionadas a veículos por parte de corporações, pequenas empresas e do setor público. Historicamente, a experiência do usuário final tem sido manual e inconsistente, já que os tokens de frota disponíveis não funcionavam adequadamente para condutores em postos de venda devidoàfalta de instruções da frota para pedidos e limitações de compra. As funcionalidades de tokenização da Visa, agora disponíveis no Google Pay, solucionam esse problema ao possibilitar rapidamente gastos por meio de credenciais digitais push-to-wallet, comerciantes com cartão registrado e Click to Pay. Esta experiência digital simplificada reduz significativamente o tempo de colocação do produto no mercado, que varia de 7 a 14 dias com um cartão físico, para apenas algumas horas de provisionamento de carteira digital. Com a habilitação do Apple Pay e do Google Pay para a tokenização de frota Visa, aproximadamente 92% dos smartphones no mundo são compatíveis, considerando a participação no mercado mundial e a funcionalidade NFCii.

“Esta inovação soluciona uma questão evidente na frota existente e proporciona inúmeras vantagens aos clientes, como a emissão imediata, uma experiência de usuário mais integrada para condutores e controles consolidados para gestores de frota”, disse Parker Patton, chefe de soluções globais de frota e mobilidade da Visa. “Estamos entusiasmados em ampliar o suporteàcarteira digital para incluir o Google Pay, como parte do nosso empenho em desenvolver produtos e experiências de usuário aprimoradas que promovam transações seguras e integradas no mundo todo.”

Como um dos parceiros piloto iniciais selecionados pela Visa para implementar a tokenização e o suporte a carteira móvel para cartões de frota, a Highnote, uma moderna plataforma de emissão de cartões e finanças integradas, mantém uma colaboração próxima com a Visa para modernizar os pagamentos de frotas por meio de experiências digitais e incorporadas.

“Na Highnote, reformulamos completamente o cartão de frota, criando experiências integradas e digitais que refletem a maneira como motoristas e gestores de frota realmente atuam atualmente”, comentou John Macllwaine, CEO da Highnote. “A expansão do suporte para carteiras Visa está perfeitamente alinhada a essa visão, possibilitando-nos levar a rapidez, o controle e a inteligência dos pagamentos modernos diretamente para aqueles que impulsionam o mundo adiante.”

____________________ i A pesquisa foi encomendada pela Visa Inc. e realizada pela Knowledge Network International (março de 2024). ii Estatísticas globais do StatCounter: participação no mercado de sistemas operacionais móveis em todo o mundo; Economia Móvel GSMA 2023; Statista, participação de smartphones habilitados para NFC no mundo todo.

