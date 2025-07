Teresópolis (RJ) ganha novo condomínio em Albuquerque

Teresópolis (RJ), eleita a terceira cidade mais segura entre os municípios fluminenses com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do “Anuário 2024 de Cidades mais Seguras do Brasil”, acaba de ganhar um novo empreendimento imobiliário. O condomínio Estancia Del Sol está sendo construído em Albuquerque, um dos bairros mais valorizados do município.

Felippe Caetano, especialista em marketing imobiliário do Grupo Cristina Amaral, responsável pela construção, destaca que Albuquerque abriga supermercados, farmácias, restaurantes e comércio completo. Além disso, está situado a menos de dez quilômetros de hospitais, shoppings e do centro da cidade.

“O condomínio será cercado por natureza e contará com uma infraestrutura com portaria 24 horas, câmeras de segurança, área de lazer com piscina, sauna e deck para o lago”, afirma.

“A infraestrutura também será composta por campo de futebol, quadras de tênis e de beach tennis, playground, academia e áreas verdes, ruas pavimentadas, recarga para carros elétricos com energia solar e água de reuso da chuva para molhar os jardins”, explica o especialista.

Caetano conta que o empreendimento tem como público-alvo as classes A e B, com terrenos prontos para construir a partir de R$179.900,00. O empreendimento foi concebido com objetivo de atender às pessoas que buscam por um condomínio completo e seguro.

O público que vem prospectando para aquisição de terrenos e casas inclui famílias, investidores e pessoas buscando segunda residência. “Observamos um movimento de famílias que buscam migrar da capital e região metropolitana do Rio, em busca de um lugar mais tranquilo para criar os filhos e trabalhar em home office”, revela Caetano.

“Também temos recebido o interesse de investidores atentos à crescente demanda por casas para moradia e locação por temporada e aposentados que buscam uma segunda residência para períodos de veraneio”, complementa.

Segurança impulsiona expectativa de valorização na região serrana

A segurança é considerada um fator predominante para a escolha de um condomínio, como indica uma pesquisa realizada pela Real Time Big Data para o portal de notícias R7, e noticiada pelo Sindicato dos Condomínios (Sindicond). Em média, 69% dos participantes afirmaram que a principal vantagem desse tipo de empreendimento é a segurança.

“Teresópolis é uma das cidades mais seguras do Estado do Rio de Janeiro, quiçá do país, e o bairro de Albuquerque é tranquilo e com clima de interior serrano. Além do fator segurança, temos uma expectativa positiva também com base em lançamentos bem-sucedidos já entregues no bairro e entorno nos últimos anos pelo Grupo Cristina Amaral, imóveis em constante valorização desde o lançamento até depois da entrega”, explica Caetano.

Para Caetano, o quesito insegurança é uma crescente nas regiões metropolitanas, ao contrário da segurança vivenciada em cidades mais seguras e tranquilas do Estado, como Teresópolis, “o que aumenta a expectativa de valorização para quem adquirir um imóvel na região nos próximos anos”, frisa.

Estancia Del Sol conquista o selo Carbon Free

O Estancia Del Sol conquistou o selo Carbon Free, certificação brasileira que reconhece organizações que compensam suas emissões de carbono a fim de assumir um compromisso com a sustentabilidade e a redução do impacto ao meio ambiente.

O projeto contempla soluções de sustentabilidade e preservação ambiental, considerando a localização na serra. “A pavimentação é drenante e todas as licenças foram emitidas pelos órgãos competentes. Assim, os terrenos à venda já estão liberados para começar a construir imediatamente”, informa.

Teresópolis tem mercado imobiliário aquecido

O especialista em marketing imobiliário avalia de forma positiva o momento do mercado imobiliário na região serrana do Rio, especialmente em Teresópolis. “Trata-se de um mercado que veio em uma crescente e, depois da pandemia, vivenciou uma curva exponencial positiva e duradoura”, articula.

A fala de Caetano é corroborada por dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), publicados pela revista Veja Rio: de 2020 a 2024, o volume de lançamentos imobiliários subiu 37% na região serrana, enquanto o número de vendas cresceu 42%.

