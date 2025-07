Clubes privativos representam novo jeito de morar

O mercado imobiliário brasileiro vive uma transformação com o crescimento dos empreendimentos estilo home resort, popularmente conhecidos como clubes privativos. Mais do que uma tendência de design, esses condomínios têm revelado uma mudança profunda no modo de viver, impulsionada por uma demanda por conforto, segurança e infraestrutura completa, tudo integrado à moradia.



Com o lar ganhando múltiplas funções para o trabalho, lazer e bem-estar, sobretudo após a pandemia, a procura por espaços que ofereçam essa versatilidade tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Piscinas, academias, espaços gourmet, áreas pet, coworkings, lavanderias e até minimercados deixaram de ser itens de luxo e passaram a ser requisitos essenciais na busca por qualidade de vida.



Para Renan Persio dos Santos, diretor de incorporações da Construlike, o consumidor de hoje passou a buscar um lar que seja um refúgio completo, sendo o tempo de qualidade não uma exceção, mas uma regra. “Ao integrar lazer, serviços e tecnologia, garante-se que o morador tenha tudo ao alcance das mãos, o que se traduz em bem-estar e praticidade diária”, comenta.



A ascensão dos home resorts em centros urbanos como São Paulo se explica por fatores econômicos e comportamentais, segundo o executivo: “Há uma busca por melhor custo-benefício e otimização financeira, aliada ao desejo crescente por segurança, praticidade e lazer que ajudem a conciliar uma rotina urbana intensa e conforto no dia a dia”.



Além da infraestrutura de lazer, Santos evidencia que o público valoriza segurança com sistemas de monitoramento 24h, portarias e controle de acesso. Tecnologia também é destaque, com Wi-Fi nas áreas comuns, infraestrutura para ar-condicionado, quando o projeto permite, apps para agendamento de espaços e, não menos importante, iniciativas sustentáveis como iluminação em LED, medidores individuais e soluções eficientes.

Construlike aposta na estrutura Home & Park Resort



Em São Paulo, bairros como Santo Amaro têm se destacado como polos de lançamentos no formato. É o caso do Mirage João Dias, empreendimento da Construlike que fica próximo ao Terminal João Dias e à Estação Giovanni Gronchi do metrô. O local oferece mais de 30 comodidades, incluindo piscinas no térreo e no rooftop, estúdios para youtubers, coliving, mini market e lavanderia.



O movimento também cresce fora das capitais. Em cidades como Sorocaba, o Mirage Av. São Paulo, por exemplo, se posiciona como um Park Resort, com três piscinas, cinema, coworking, praça central e pontos de recarga para veículos elétricos. “Com esses empreendimentos, queremos mostrar que é possível aliar conforto, tecnologia e acessibilidade para o público de média e baixa renda”, reforça Santos.



Segundo o executivo, a proposta da Construlike reflete uma evolução das necessidades contemporâneas. “Não estamos apenas construindo edificações, mas projetando ecossistemas de vida”.

Para ele, o impacto também se torna financeiro ao reunir estrutura robusta e soluções sustentáveis. “Com facilidades que podem se adaptar ao dia a dia e, em muitos casos, diferenciais de sustentabilidade, os empreendimentos têm como objetivo se firmar como uma opção inteligente de investimento”, conclui.



Para saber mais sobre o Mirage João Dias e o Mirage Av. São Paulo, basta acessar:

http://www.construlike.com.br