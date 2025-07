Interior Lifestyle South America reúne mais de 200 marcas em estreia no Brasil

A primeira edição da Interior Lifestyle South America, realizada de 23 a 26 de junho no Distrito Anhembi (SP), superou as expectativas e já figura entre os encontros mais relevantes do setor de casa, decoração, utilidades domésticas e estilo de vida na América Latina. Com mais de 200 marcas nacionais e internacionais reunidas, o evento marcou sua estreia com volume de negócios e adesão do público profissional acima das expectativas, com projeções otimistas para o próximo ano.

Companhias como Brinox, Coza, Guzzini, Nude, Masterchef, Oster, Black+Decker e Ichendorf integraram a feira, que apresentou lançamentos, tendências e experiências para lojistas, arquitetos, designers, compradores e profissionais do varejo e da indústria. Com os resultados alcançados, a organização já projeta um crescimento de 25% na edição de 2026, o que envolve o número de expositores em um espaço exclusivo dentro do Anhembi.

“Acreditamos no potencial da indústria de artigos para casa e decoração, que cresce com inovação, sofisticação e consumo consciente. A feira nasce para conectar essa nova realidade ao mercado latino-americano, funcionando como uma vitrine de tendências e uma plataforma estratégica de negócios”, afirma Carlos Clur, CEO do Grupo Eletrolar.

Da Alemanha para o Brasil

A Interior Lifestyle South America é uma extensão da feira Ambiente, feira global que tem uma edição principal de forma anual na Alemanha, além de outras versões que são realizadas em países como Japão e China.

No Brasil, o evento aconteceu em conjunto com a Eletrolar Show All Connected, evento com foco em bens de consumo, e a Eletrocar Show, feira B2B do setor de veículos elétricos no Brasil. Juntas, as três feiras ocuparam mais de 60 mil metros quadrados, receberam mais de 40 mil visitantes e movimentaram cerca de R$ 2 bilhões em negócios.

Expositores e negócios

Entre os expositores da feira, esteve a Guzzini, marca italiana de itens para casa e cozinha, que apresentou novas coleções, somando um total de 195 novos produtos. De acordo com Fernando Perfeito, Diretor de Marketing e Vendas da Brazil Electronics, importadora da companhia e de outras marcas, a presença no evento foi estratégica.

“A Interior Lifestyle South America foi essencial para ampliar nossa atuação. Todos os nossos revendedores incorporaram ao menos 70 novos itens em suas lojas. Isso deve gerar um crescimento de 25% nas vendas do segundo semestre”, diz.

Além da Guzzini, a Brazil Electronics trouxe para a feira as marcas Nude, Masterchef e Ichendorf, que receberam a visita de mais de 25 novos revendedores, que confirmaram mais de R$ 500 mil em pedidos para o segundo semestre.

“A primeira edição da feira já se firmou como uma catalisadora de conexões. Queremos, a cada edição, reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento do setor e com o fortalecimento das marcas diante de um consumidor cada vez mais exigente e conectado às tendências internacionais”, conclui Clur.

Planos para 2026

A Interior Lifestyle South America 2026 acontecerá de 22 a 25 de junho, no Distrito Anhembi, em um espaço com 82.770 metros quadrados de área de exposição. Serão apresentadas novas categorias de produtos e espaços especiais em um evento multissetorial.

Website: https://interiorlifestyle.com.br/