Sintelmark firma parceria com a Casa da Mulher Paulistana

Em um movimento que une responsabilidade social, empregabilidade e o fortalecimento de políticas de proteção às mulheres, o Sintelmark — Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center — acaba de firmar uma parceria estratégica com a Casa da Mulher Paulistana, organização voltada ao acolhimento e apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade.

A ação ocorre no mês em que a Lei Maria da Penha completa 19 anos, em 7 de agosto, e visa promover palestras educativas nas empresas afiliadas ao sindicato, com o apoio da equipe da Casa da Mulher Paulistana. Os encontros abordarão temas como violência doméstica, direitos das mulheres e oportunidades de reinserção no mercado de trabalho.

Em contrapartida, as empresas filiadas ao Sintelmark se comprometeram a avaliar com prioridade os currículos de mulheres encaminhadas pela Casa da Mulher Paulistana, ampliando as oportunidades de empregabilidade com foco na autonomia financeira.

Para o presidente do Sintelmark, Luis Crem, a iniciativa reforça uma pauta que já vem sendo abraçada pela entidade: “O Sintelmark reconhece a importância de criar espaços seguros e oportunidades concretas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Já introduzimos em nossas três últimas convenções coletivas uma cláusula específica de apoio à aplicação da Lei Maria da Penha, e essa parceria fortalece ainda mais nosso compromisso com a dignidade e permanência da mulher no mercado de trabalho”.

Nas convenções coletivas, o Sintelmark estabeleceu na cláusula de fortalecimento da Lei Maria da Penha, a adoção de políticas como o banco de horas negativo ou outras medidas mais benéficas para assegurar o afastamento temporário, por até 15 dias, de mulheres em situação de risco comprovado.

A Casa da Mulher Paulistana, que atua também em parceria com a Casa da Mulher Brasileira, será responsável por realizar a triagem e capacitação das mulheres antes da inserção no mercado, criando um ciclo de preparação e acolhimento.

Para Lucia Brugnera, Presidente Fundadora da Casa da Mulher Paulistana e Gestora da Casa da Mulher Brasileira, a iniciativa é um passo importante para a transformação social: “Achamos essa parceria muito importante e necessária. Nosso objetivo é colocar essas mulheres para trabalhar e ajudá-las a conquistar a independência financeira. Temos a mão de obra qualificada, e vocês, a escassez de profissionais. Queremos capacitar essas mulheres, fazer essa triagem com responsabilidade e ajudá-las a construir uma carreira com dignidade”.

A parceria entre o Sintelmark e a Casa da Mulher Paulistana será contínua, com calendário de palestras e ações integradas ao longo do segundo semestre. A expectativa é de que a ação se torne um modelo a ser replicado por outras entidades e setores.

