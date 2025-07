ISC Brasil apresenta inovações e soluções no Prêmio NPS

A convergência entre tecnologias físicas e digitais será o destaque da 2ª edição do Prêmio New Products & Solutions Awards (NPS), iniciativa da ISC Brasil para valorizar as inovações que estão moldando o futuro da segurança. Antes do evento, que acontece entre 2 e 4 de setembro no Distrito Anhembi, em São Paulo, um time de jurados especializados avalia as soluções inscritas, em critérios como inovação, aplicabilidade e impacto no mercado.

Ao todo, são dez categorias distintas, incluindo o Melhor Novo Produto e o Prêmio Escolha dos Jurados. Os vencedores serão revelados no primeiro dia da ISC Brasil, durante uma cerimônia no Palco 360º.

“O NPS foi idealizado para ir além do reconhecimento: ele ajuda a criar referências para o mercado, permitindo que compradores e profissionais tenham contato direto com o que há de mais recente e eficiente em segurança. É também uma forma de dar visibilidade ao esforço de pesquisa e desenvolvimento das empresas, que atuam para responder aos novos desafios da sociedade e das cidades”, afirma Jacqueline Gagliano, gerente da ISC Brasil.

Neste ano, o prêmio contará com a participação de empresas como Convergint, Promont Soluções, Redox Trading Corporation e Leonardo/Elsag ALPR Systems, entre outras, reforçando o caráter internacional e a diversidade de aplicações envolvidas. O credenciamento para acompanhar o evento é gratuito e pode ser feito no site da ISC Brasil.



Experiência imersiva e conteúdo qualificado

No espaço dedicado ao prêmio, os visitantes poderão interagir com os produtos finalistas, conhecer detalhes técnicos e conversar diretamente com representantes das empresas expositoras. O espaço foi projetado como uma parada obrigatória na jornada de visitação à feira, ampliando as possibilidades de networking e benchmarking. Além disso, as soluções serão apresentadas no Palco 360º, aberto ao público durante os três dias de evento.

“Nosso compromisso é trazer conteúdo que reflita as demandas reais do mercado. O prêmio e a programação caminham juntos para mostrar como a inovação não é apenas tecnológica, mas estratégica”, declara Gagliano.

Congresso debate tendências

Além das atrações da área de exposição e do Prêmio NPS, a ISC Brasil 2025 também promove uma programação de conteúdo técnico e estratégico com foco nos principais desafios e tendências da segurança no Brasil. A ISC Brasil Conference reunirá especialistas, representantes do setor público, empresas privadas e associações do setor para debater temas como integração de tecnologias, proteção de infraestruturas críticas, segurança cibernética, gestão de riscos e o futuro da segurança no país.

Com mais de 60 palestrantes confirmados, o congresso terá 40 horas de conteúdo, distribuídas em 32 painéis temáticos. A programação já está disponível no site oficial e será dividida em quatro trilhas temáticas, como: integração segurança pública e privada; soluções integradas de segurança; novas tecnologias aplicadas aos negócios; e desenvolvimento e tendências em cyber security.

Os ingressos estão no segundo lote promocional, que se encerra no dia 31 de agosto. O day pass (para um dia de evento) custa R$ 349, enquanto o passport, com acesso aos três dias de programação, sai por R$ 799.



Serviço

Evento: ISC Brasil 2025

Data: 2 a 4 de setembro, das 12h às 19h

Local: Distrito Anhembi, em São Paulo

Mais informações: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br.html

Website: https://www.iscbrasil.com.br/pt-br/o-evento/sobre-o-evento.html