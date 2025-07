Brasil foca em eventos menores e dados, em 2025

O setor de eventos no Brasil investe em modelos menores, com mais previsibilidade e uso intensivo de dados, segundo dados de 2025 da Zig. Já no primeiro trimestre, transações em eventos menores mostraram aumento expressivo de consumo por participante, reforçando essa tendência.

De acordo com o Relatório do Mercado de Eventos no Brasil 2025, eventos com até 2.000 cartões Zig ativos apresentaram ticket médio quase 80% acima dos grandes eventos — “o evento menor tem ticket médio quase 80% maior do que os grandes”, segundo David Pires, CIO da empresa Zig. Essa diferença revela um comportamento de público valorizar experiências mais personalizadas e envolventes.

Enquanto 2024 foi marcado por estabilização após o boom da retomada pós-pandemia, o relatório aponta que em 2025 o mercado evolui para um modelo mais previsível e segmentado, priorizando frequência consistente, consumo distribuído e estrutura enxuta.

A pulverização do público ficou evidente: em vez de grandes festivais, proliferam pequenos eventos simultâneos, e mesmo shows em arenas independentes ganham força. Isso se traduz em estratégia: focar em nichos permite explorar ingressos diferenciados (diários, pacotes, acessos parciais e transmissões on-line), mas exige plataformas robustas e clareza na jornada de compra, reforçando o viés informativo e prático do título.

Além disso, o documento mostra que a Geração?Z mantém consumo semelhante ao das gerações anteriores quando está presencialmente, mesmo que beba menos álcool — encaixando com eventos menores, onde o público busca qualidade e conveniência.

O relatório também destaca o avanço dos RTDs (Ready-to-Drink) entre os jovens, tendência de bebidas mais leves, práticas e alinhadas à experiência de eventos longos.

O cenário descrito no relatório de 2025 indica um setor de eventos mais estratégico, orientado por dados e atento às mudanças de comportamento do público. A valorização de experiências personalizadas, o fortalecimento de formatos menores e o consumo mais consciente sugerem um mercado em transição, no qual qualidade e planejamento superam o volume como métrica de sucesso.

