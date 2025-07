Marquise Incorporações entrega Park View em São Paulo

A entrega do Park View na Vila Nova Conceição marca um capítulo especial para a Marquise Incorporações. Este projeto é uma consequência natural das várias décadas de atuação do Grupo Marquise em diversas áreas no cenário nacional, incluindo sua presença em São Paulo. O braço de incorporações da empresa vem atuando no mercado paulistano desde 2019, expandindo sua expertise de mais de 50 anos para novos horizontes.



O Park View está inserido na Vila Nova Conceição, com unidades de 175 a 338 m² e vista definitiva para o Parque Ibirapuera. A paisagem traz verde, luz natural e oferece um espaço de calma dentro da cidade.



As áreas comuns, com mais de 1.000 m² dedicados ao bem-estar e à convivência, seguem esse mesmo princípio: promover experiências que conectam os moradores à paisagem. A arquitetura é assinada pelo escritório Aflalo/Gasperini, com paisagismo de Benedito Abbud e interiores de Fernanda Marques, em um diálogo entre formas, texturas e sensações.



A entrega do Park View também reafirma o compromisso da Marquise Incorporações com gestão e inovação. Ao longo do processo, a empresa contou com a consultoria da Porsche Consulting, focada em metodologias de alto desempenho, para buscar maior eficiência do planejamento à finalização da obra.



“O Park View é um movimento natural dentro da história do Grupo Marquise, que agora amplia sua presença no mercado imobiliário de São Paulo”, afirma Andrea Oliveira, diretora-executiva da Marquise Incorporações.



O Park View é o primeiro passo da atuação no mercado imobiliário paulistano, que segue com novos projetos em desenvolvimento. “Reafirmamos a vocação da Marquise para entregar empreendimentos de alto padrão em diferentes localidades", resume Andrea.

Website: https://www.instagram.com/marquiseincorporacoes/