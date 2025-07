FAB Homes mira captar US$ 40 mi e expandir na Califórnia

A FAB Homes, empresa fundada por um empreendedor brasileiro e com atuação no mercado imobiliário de alto padrão nos Estados Unidos, intensifica sua presença na Califórnia com novos empreendimentos em três dos mercados mais valorizados do estado: Palo Alto, Atherton e Healdsburg. A empresa captará US$ 40 milhões até o final de 2025, dos quais US$ 20 milhões estão comprometidos por investidores.

Em Palo Alto, onde o preço médio de venda chegou a US$ 3.539.167 e o tempo médio de listagem é de apenas 11 dias, segundo dados da Zillow. “A FAB Homes avança na entrega de sua nova coleção de residências unifamiliares, com projetos que aliam design autoral brasileiro a técnicas construtivas de última geração, com foco no perfil dos executivos do Vale do Silício", afirma o CEO André Magozo.

Na cidade vizinha de Atherton, considerada um dos endereços mais exclusivos dos Estados Unidos, dois lançamentos iniciados em 2025 somam um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em mais de US$ 50 milhões. De acordo com dados da Realtor.com, o município registrou em junho um preço médio de listagem de US$ 17 milhões e tempo médio de venda de 58 dias, confirmando o apetite por imóveis de altíssimo padrão.

Já em Healdsburg, no coração do Wine Country, a empresa aposta no mercado de segunda residência, que mantém alta liquidez com imóveis vendidos em média em 23 dias, segundo a Redfin. O novo projeto na região será integrado a uma vinícola em operação e assinado pelo escritório Bernardes Arquitetura, com execução da ATOM Construction, construtora própria da FAB Homes, criando uma experiência residencial inédita.

Para sustentar essa expansão, a empresa está em captação de US$ 20 milhões, destinados à execução de cinco novos projetos ao longo dos próximos 12 meses. Cada empreendimento é estruturado no modelo LLC (Limited Liability Company), sem exigência de registro na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).

A plataforma de investimentos é direcionada a brasileiros e projeta retorno anual em dólar de 15%, com ciclos entre dois e três anos, oferecendo uma oportunidade estratégica de diversificação e rentabilidade no mercado norte-americano.

Website: https://www.instagram.com/fabhomes.us/