Festa do Mel: tradição Guajajara é retomada

Mais de mil pessoas participaram da retomada da tradicional Festa do Mel, realizada em 17 de julho na Aldeia Lagoa Quieta, no Maranhão. Suspensa há décadas, a celebração ancestral do povo Guajajara voltou a ser promovida pela comunidade para resgatar práticas culturais e espirituais ligadas à coleta e ao uso do mel nativo.

O evento contou com a presença de lideranças indígenas, representantes da sociedade civil e autoridades públicas, entre elas a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Estiveram também presentes o jovem líder Yaponã Guajajara, a criadora digital e defensora das causas indígenas Livia Gueissaz, o presidente do Conselho e CEO da GPC, Julian Gueissaz, a CEO da Bee2Be, Simone Ponce, e o gerente de operações da empresa, Iuri Paulino.

Para Yaponã Guajajara, a retomada da Festa do Mel representa um marco para o fortalecimento da identidade cultural do povo. “É mais do que uma celebração; é a chama da nossa memória ancestral que reacendemos, garantindo que nossos costumes e conhecimentos sejam transmitidos com orgulho às futuras gerações”, afirma.

A produção de mel entre os Guajajara segue práticas tradicionais e sustentáveis, que respeitam os ciclos da floresta e os saberes passados entre gerações. A atividade, além de manter vínculos com o território, gera renda para diversas famílias e integra estratégias de soberania alimentar e preservação da biodiversidade local.

A Festa do Mel reforça o protagonismo indígena na proteção ambiental e integra um movimento mais amplo de retomada cultural em terras indígenas brasileiras, especialmente num momento em que a valorização da Amazônia e de seus guardiões tradicionais ganha visibilidade internacional.

A celebração foi viabilizada com o apoio de parceiros envolvidos em projetos de impacto socioambiental. “É uma imensa honra e um alinhamento fundamental com nossa missão poder apoiar a retomada de uma celebração tão rica culturalmente”, destaca Simone Ponce, CEO da Bee2Be. “Ao contribuir com o mel produzido em parceria com as comunidades, não somente celebramos a cultura Guajajara, mas também reforçamos nosso compromisso com a regeneração dos ecossistemas e a valorização de práticas sustentáveis baseadas no respeito à natureza e aos povos que nela habitam”, completa a executiva.

O evento também contou com o patrocínio da GPC International Holdings S.A., empresa global de consultoria e investimentos, que oferece soluções estratégicas, financeiras e tecnológicas. Segundo Lívia Gueissaz, porta-voz da GPC, apoiar a Festa do Mel é algo transformador: “Nossa participação visa impulsionar as tradições Guajajara e construir uma atuação sinérgica e colaborativa, visando manter suas histórias vivas e fortalecer suas raízes econômicas e culturais”.

