AM Best Divulga Procedimento de Critérios Revisado: "Classificações de Escala Nacional da AM Best"

A AM Best divulgou seu procedimento de critérios revisado, "Classificações de Escala Nacional da AM Best" (NSR), que entra em vigor imediatamente.

A AM Best iniciou uma Chamada para Comentários (CFC) relacionada ao procedimento de critérios da NSR em 24 de março de 2025, com o período de comentários encerrando em 23 de abril de 2025.

As revisões do procedimento de critérios incluem a introdução da cobertura da NSR para três países adicionais: Argélia, Brasil e Tailândia. Isso permitirá maior diferenciação entre os participantes do setor de seguros em seus respectivos mercados.

A NSR da Best é uma opinião relativa sobre a solidez financeira de uma seguradora em um único país. As NSRs são construídas com base nas características financeiras das (res)seguradoras domiciliadas no país e, até certo ponto, atenuam os fatores limitantes específicos de cada país na análise de rating global. Para indicar a diferença entre uma Classificação de Crédito do Emissor (ICR) global e a NSR da AM Best, a NSR tem um ".XX", com o XX representando um código de país de duas letras.

As revisões do procedimento de critérios da NSR não resultarão em alterações em nenhuma das Avaliações de Crédito da AM Best publicaas atualmente.

Durante o período de CFC, a AM Best não recebeu comentários por escrito (públicos, privados ou anônimos) de participantes do mercado do setor de seguros ou de outras partes interessadas sobre as revisões propostas ao procedimento de critérios. Consequentemente, nenhuma alteração foi feitaàversão final do procedimento de critérios em decorrência de CFC. O documento de Resposta aos Comentários está publicado aqui: https://web.ambest.com/rating-methodologies/comments.

O procedimento de critérios atualizado e o documento de mapeamento de escalas relacionado está disponível em https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-a-america-latina/metodologia-de-classificacao-de-credito-da-am-best.

A AM Best é uma agência internacional de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada no setor de seguros. Com sede nos EUA, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Singapura e Cidade do México. Para mais informações, acessewww.ambest.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250703838460/pt/

