Atendimento integrado impulsiona clínicas multidisciplinares

A busca por uma experiência integrada de saúde, beleza e bem-estar tem impulsionado o crescimento das clínicas multidisciplinares — ou wellness clinics, como são conhecidas fora do Brasil. A economia global de bem-estar atingiu US$?5,6 trilhões em 2022, segundo o Global Wellness Institute, e está projetada para alcançar US$?7,4 trilhões até 2025. Cada vez mais, os consumidores valorizam a praticidade de resolver diferentes necessidades em um só lugar, com profissionais que se comunicam entre si e oferecem tratamentos coordenados, mais eficazes e centrados no indivíduo.

O cuidado compartilhado das clínicas multidisciplinares gera diagnósticos mais completos, estratégias mais eficazes e uma experiência muito mais satisfatória para o paciente, que economiza tempo e recebe uma atenção mais ampla. Mas, para que esse modelo funcione, é fundamental que a clínica conte com organização, processos bem definidos e, principalmente, uma tecnologia que dê suporte a esse fluxo multiprofissional. “Pacientes modernos buscam eficiência e resultados com menos deslocamentos. Um sistema que entende as particularidades de cada área e organiza a agenda multiprofissional com clareza é essencial”, afirma Julia Broetto, médica e diretora do Hexapp.

O Hexapp é um software brasileiro desenvolvido especialmente para atender esse novo formato de atendimento integrado. Ele oferece uma agenda multiprofissional unificada, pronta para organizar horários por profissional, serviço ou sala. O prontuário eletrônico permite registrar o histórico completo do paciente, mesmo que ele passe por diferentes especialidades. Além disso, o sistema integra lembretes automáticos por WhatsApp, SMS e e-mail, reduzindo faltas e otimizando o retorno dos clientes. Tudo isso com relatórios financeiros inteligentes, dashboards de desempenho e acesso via web e mobile.“Nosso objetivo é atender todo o ecossistema de saúde, beleza e bem-estar, oferecendo uma solução que vai além da gestão: facilita a experiência integrada do cliente e torna a operação da clínica mais inteligente”, afirma Mario Souza, fundador do Hexapp.

Internacionalmente, o termo wellness já representa essa abordagem unificada entre corpo, mente e estética. No Brasil, a expansão desse modelo exige ferramentas que compreendam a complexidade da operação e a necessidade de entregar conveniência, acolhimento e resultados. E é exatamente isso que o Hexapp se propõe a oferecer.

