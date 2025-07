Uberlândia sedia simpósio sobre práticas transformadoras no SUS

A cidade de Uberlândia (MG) será palco, entre os dias 15 e 17 de outubro, do I Simpósio Multiprofissional na Atenção Primária (SIMAP 2025) , promovido pela Missão Sal da Terra. O evento reunirá profissionais e estudantes da área da saúde, gestores e pesquisadores em uma jornada de três dias dedicada à qualificação do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com uma programação que inclui minicursos, palestras, rodas de conversa e exposição de trabalhos científicos, o simpósio tem como objetivo fortalecer o trabalho em rede, a integração entre saberes e o reconhecimento da atenção primária como eixo estruturante da saúde pública no Brasil.

“A ideia de criar esse evento surgiu da necessidade de fortalecer o diálogo entre os profissionais que atuam diariamente na linha de frente do cuidado. Queremos promover um espaço de troca de experiências, aprendizado e valorização das boas práticas que realmente transformam a vida das pessoas no SUS”, explica Melyne Serralha Rocha, diretora da Rede de Atenção à Saúde da Missão Sal da Terra.

O evento será aberto no dia 15 de outubro com quatro minicursos de capacitação técnica: Atendimento Clínico Farmacêutico, Terapias Alimentares, Manejo Prático da Amamentação e Restauração Atraumática. Nos dias seguintes, uma programação extensa contempla temas como cuidados paliativos, saúde da mulher, da criança, pessoa idosa, dor crônica e atenção a populações vulnerabilizadas, como pessoas em situação de rua e privadas de liberdade.

Para Melyne, o SIMAP representa mais do que um evento científico — trata-se de um movimento pela valorização da atenção primária: “participar do SIMAP é reconhecer a importância da atenção primária à saúde, compartilhar conhecimentos e, principalmente, se inspirar para seguir cuidando com excelência, acolhimento e compromisso”.

Além das mesas e rodas de conversa, o simpósio terá espaço para a submissão de trabalhos científicos, com premiação para as melhores propostas. A ideia é dar visibilidade a experiências bem-sucedidas e estimular a produção de conhecimento voltada à prática multiprofissional no SUS.

Entre os destaques da programação, estão os debates sobre:

Redes de cuidado em Cuidados Paliativos, com foco na oncologia;

Abordagens multidimensionais no cuidado à pessoa idosa;

Saúde da mulher e enfrentamento da violência doméstica;

Desenvolvimento infantil e inclusão de crianças com deficiência;

Manejo da dor crônica com práticas integrativas;

Direito à saúde de populações vulnerabilizadas.

O SIMAP é um espaço de construção coletiva. Ao reunir diferentes áreas da saúde em torno de desafios comuns, o evento reforça o compromisso da Missão Sal da Terra com a formação contínua, a valorização dos profissionais do SUS e a transformação de realidades por meio do cuidado. “Convidamos todos a estarem conosco nessa construção coletiva de saberes e de reconhecimento do nosso trabalho. Será um momento potente para nos conectarmos e nos fortalecermos”, completa Melyne.

As inscrições estão abertas no site oficial do evento. A programação completa, os critérios de submissão de trabalhos e demais informações também estarão disponíveis na plataforma digital do evento.

SERVIÇO

I Simpósio Multiprofissional na Atenção Primária (SIMAP 2025)

Uberlândia – MG

15 a 17 de outubro de 2025

Público-alvo: profissionais de saúde, estudantes, gestores e pesquisadores

Atividades: minicursos, palestras, rodas de conversa, exposição de trabalhos

Informações: https://www.simap2025.com/

Inscrições: https://www.even3.com.br/1-simposio-multiprofissional-na-atencao-primaria-simap-591534/

Website: https://www.simap2025.com/