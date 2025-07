ABRH-PR realiza uma experiência imersiva e disruptiva no Bom Dia RH

A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) promoverá, no dia 01/08 (sexta-feira), das 9h às 12h, uma edição inédita do Bom Dia RH. O encontro acontecerá no Escape 60, em Curitiba (Av. Presidente Getúlio Vargas, 1405, Água Verde), e propõe uma experiência imersiva, lúdica e provocadora para os participantes.

Nesta edição especial, os profissionais de RH e áreas correlatas vão vivenciar, na prática, os desafios de salas de escape game. Um ambiente temático que exige dos participantes raciocínio lógico, comunicação e trabalho em equipe para solucionar enigmas e encontrar a saída dentro de um tempo limite.

Comumente utilizada em treinamentos corporativos e programas de desenvolvimento de times, essa dinâmica tem como objetivo proporcionar um cenário em que o comportamento espontâneo se sobressaia, permitindo a análise de competências individuais e coletivas.

De acordo com a vice-presidente da ABRH-PR, Vera Mattos, esta edição do Bom Dia RH irá surpreender os associados da entidade. “Os grupos precisarão trabalhar enigmas em um ambiente provocador que exige raciocínio, agilidade e outras habilidades. Uma experiência diferente para nossos associados que une o lúdico, a gamificação e a reflexão pós-atividade”, afirma Vera.

Bom Dia RH antecipará as novidades do XVIII CONPARH

A iniciativa da ABRH-PR reforça o compromisso pelas práticas inovadoras de desenvolvimento humano e antecipa uma das novidades do XVIII CONPARH, que também contará com a proposta. “A ideia de realizar o evento no Escape 60 veio do desejo de proporcionar uma experiência diferenciada, inclusive já pensando no Congresso deste ano, que terá uma sala de experiências imersivas para os presentes", destaca a vice-presidente da ABRH-PR.

Para o Bom Dia RH, serão disponibilizadas cinco salas com sete jogos e capacidade para 60 participantes. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh---escape-60/3031694



Serviço: Bom Dia RH Escape 60

Data: 01/08 (sexta-feira)

Local: Escape 60 - Av. Presidente Getúlio Vargas, 1405, Água Verde

Horário: 9h às 12h

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh---escape-60/3031694

Website: https://abrh-pr.org.br/