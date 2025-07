LTIMindtree faz parceria com a Adobe para lançar a BlueVerse CraftStudio: uma agência de marketing de nova geração criada para ajudar os clientes a maximizar e acelerar o retorno de investimentos em marketing com uso de IA

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou o lançamento da BlueVerse CraftStudio, uma agência de nova geração que utiliza as mais recentes inovações da Adobe em IA para ajudar organizações a otimizar operações de marketing e gerar benefícios significativos para os negócios.

Expandindo os serviços atuais da LTIMindtree para CMOs, a CraftStudio foi criada para ajudar equipes de marketing a superar barreiras na adoção da IA e na geração de valor para os negócios. Ela oferece uma equipe escalonável de especialistas em marketing que utilizam soluções da Adobe como Creative Cloud, Firefly Services e Custom Models, Frame.io, Substance 3D, GenStudio for Performance Marketing e Workfront.

A união da expertise em marketing da LTIMindtree com as tecnologias da Adobe permitirá aos clientes da BlueVerse CraftStudio:

Aumentar as receitas : com expertise em marketing em todas as etapas do funil, a CraftStudio usa IA para aprimorar desde a segmentação e o direcionamento até as conversões em sites de e-commerce.

: com expertise em marketing em todas as etapas do funil, a CraftStudio usa IA para aprimorar desde a segmentação e o direcionamento até as conversões em sites de e-commerce. Melhorar a eficiência e o time-to-market : ao otimizar processos operacionais, a CraftStudio pode reduzir o time-to-market em mais de 50%.

: ao otimizar processos operacionais, a CraftStudio pode reduzir o time-to-market em mais de 50%. Vencer a concorrência na corrida pela adoção da IA: ao oferecer uma equipe de profissionais de marketing especialistas em inovações com IA da Adobe, a CraftStudio permite que os clientes aproveitem os benefícios da IA imediatamente, sem precisar montar sua própria organização e estrutura tecnológica de IA.

"Nossa parceria com a Adobe reflete a visão da LTIMindtree de liderar a agenda dos CMOs em um mundo onde criatividade humana e IA se encontram", afirmou Venu Lambu, CEO e diretor executivo da LTIMindtree. "Juntos, estamos moldando o futuro do marketing, onde a inteligência orientada por dados se uneàcriatividade narrativa, e nos posicionamos como a agência digital do futuro".

"A união de marketing, criatividade e tecnologia de IA da Adobe está capacitando marcas a oferecer experiências inteligentes, escalonáveis e conectadas aos clientes", disse Stephen Frieder, diretor de receita da Adobe. "Nossa parceria com a LTIMindtree na CraftStudio vai colocar esse poder diretamente nas mãos dos profissionais de marketing, permitindo que eles aumentem a eficiência e reduzam o time-to-market".

A BlueVerse CraftStudio representa um avanço revolucionário na forma como os profissionais de marketing podem usar a IA para gerar valor aos negócios. A parceria entre a LTIMindtree e a Adobe busca fomentar a inovação e ajudar os clientes a obter um melhor retorno sobre seus investimentos em marketing.

Para saber mais sobre a BlueVerse CraftStudio, clique aqui.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda empresas de diversos setores a reinventar seus modelos de negócio, acelerar a inovação e maximizar o crescimento por meio de tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de mercado e tecnologia para promover uma diferenciação competitiva superior, melhorar a experiência do cliente e gerar resultados de negócio em um mundo em convergência. Com mais de 83.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 40 países, a LTIMindtree, empresa do Larsen & Toubro Group, resolve os desafios empresariais mais complexos e entrega transformações em grande escala. Para mais informações, acesse www.ltimindtree.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250729292490/pt/

Contato com a mídia: Michelle Kumar | Relações com a mídia global | Michelle.Nalinikumar@ltimindtree.com