Ambiq Divulga Preço da Oferta Pública Inicial Ampliada

AUSTIN, Texas, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Ambiq Micro, Inc. (“Ambiq”), líder em tecnologia de soluções de semicondutores de potência ultrabaixa para Edge AI, divulgou hoje o preço da sua oferta pública inicial ampliada de 4.000.000 ações ordinárias a US $24,00 por ação. A receita bruta da oferta para a Ambiq, antes da dedução dos descontos, comissões de subscrição e outras despesas da oferta a pagar pela Ambiq, deve ser de US $96,0 milhões. A Ambiq também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para a compra de até 600.000 ações adicionais (exclusivamente para cobrir eventuais lotes adicionais) das suas ações ordinárias ao preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição. As ações deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “AMBQ” em 30 de julho de 2025, e a oferta deverá ser encerrada em 31 de julho de 2025, mediante a satisfação das condições habituais de fechamento.

O BofA Securities e o UBS Investment Bank estão atuando como gerentes de contabilidade principais conjuntos da oferta. A Needham & Company e a Stifel estão atuando como gerentes de contabilidade conjuntos da oferta.

Uma declaração de registro relativaàoferta de valores mobiliários foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 29 de julho de 2025. A oferta está sendo realizada exclusivamente através de um prospecto. Quando disponíveis, cópias do prospecto final relativoàoferta podem ser obtidas entrando em contato com: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@bofa.com ou UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, por telefone (888) 827-7275 ou pelo e-mail ol-prospectus-request@ubs.com.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer um desses valores mobiliários, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.

Sobre a Ambiq

A missão da Ambiq é habilitar a inteligência (inteligência artificial (IA) e além) em todos os lugares, fornecendo as soluções de semicondutores de menor potência. A Ambiq permite que seus clientes forneçam computação de IA na borda, onde os desafios de consumo de energia são maiores. As inovações tecnológicas da Ambiq, baseadas na tecnologia patenteada e proprietária de otimização de energia de sublimite (SPOT®), proporcionam fundamentalmente uma melhoria múltipla no consumo de energia em relação aos projetos tradicionais de semicondutores. A Ambiq já alimentou mais de 270 milhões de dispositivos até o momento.

Declarações de Previsão

As declarações contidas neste comunicado de imprensa que não sejam de fatos históricos são declarações de previsão. É possível identificar as declarações prospectivas com os termos “acredita”, “espera”, “pode”, “vai”, “deve”, “busca”, “pretende”, “planeja”, “estima” ou “antecipa”, ou expressões semelhantes que dizem respeitoànossa estratégia, planos, projeções ou intenções. Essas declarações de previsão podem ser incluídas ao longo deste comunicado de imprensa e incluem, mas não estão limitadas a, declarações relacionadas aos recursos brutos esperados da Ambiq da oferta pública inicial, a data esperada para as ações ordinárias da Ambiq começarem a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, e o fechamento esperado da oferta pública inicial. Por sua natureza, as declarações de previsão não são declarações de fato histórico ou garantias de desempenho futuro, e estão sujeitas a riscos, incertezas, suposições ou mudanças de circunstâncias difíceis de prever ou quantificar. As expectativas, convicções e projeções da Ambiq são expressas de boa fé e a Ambiq acredita existir uma base razoável para elas. No entanto, não há nenhuma garantia de que as expectativas, convicções e projeções da administração sejam alcançadas e os resultados reais podem variar substancialmente do expresso ou indicado pelas declarações de previsão. Todas as declarações de previsão deste comunicado de imprensa são válidas somente até a data do mesmo. A Ambiq não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por quaisquer leis de valores mobiliários aplicáveis.

Contato

Charlene Wan?

VP de Marketing Corporativo Marketing e Relações com Investidores

cwan@ambiq.com?

