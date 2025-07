Andersen Consulting amplia suas capacidades de IA com adição da NextGen Invent

A Andersen Consulting firmou um Acordo de Colaboração com a NextGen Invent, empresa especializada em habilitação de IA e serviços tecnológicos, focada em entregar soluções inovadoras e centradas em dados, fortalecendo a plataforma de transformação digital da organização, integrando capacidades avançadas de ciência de dados, IA e automação inteligente.

Com sede nos Estados Unidos, a NextGen Invent possui profundo conhecimento em IA generativa, machine learning, estratégia de dados, análises avançadas, desenvolvimento de produtos digitais, IoT e automação inteligente. Suas soluções atendem algumas das marcas mais reconhecidas dos setores de saúde, serviços financeiros, ciências da vida e manufatura. Com forte foco em inovação, a NextGen Invent auxilia organizações dessas áreas a acelerar sua maturidade digital, otimizar operações e identificar novas oportunidades de crescimento. A empresa é reconhecida por sua liderança tecnológica e capacidade de gerar resultados de negócio por meio de insights inteligentes.

"Nossa missão na NextGen Invent é ajudar os clientes a construir o futuro com tecnologias inteligentes. A colaboração com a Andersen Consulting nos permite ampliar nosso impacto e aplicar nossas competências em ciência de dados e inovação de produtos digitais para uma base maior de clientes", disse Deepak Mittal, fundador e CEO da NextGen Invent. "Juntos, vamos capacitar as organizações a tomarem decisões mais inteligentes e alcançarem resultados de negócios acelerados".

"A NextGen Invent é uma parceria natural para nossa organização,àmedida que continuamos a expandir nossas capacidades em IA e análise de dados", disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "Sua abordagem empreendedora, profundas competências em IA e análise, e foco em resultados mensuráveis estão alinhados com nosso objetivo de entregar soluções transformadoras aos clientes no mundo todo. Essa colaboração reforça nosso compromisso em ajudar os clientes a manterem uma vantagem competitiva em seus setores, abraçando o poder das tecnologias emergentes".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções para capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, além de expertise em tributação, jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 500 locais por meio de suas firmas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma empresa de sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas associadas e colaboradoras ao redor do mundo.

