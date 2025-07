Telness Tech nomeia John Browett, presidente do Octopus Group, para o conselho de administração

A Telness Tech, empresa de tecnologia em franco crescimento que está redefinindo as telecomunicações para as operadoras de telefonia móvel modernas, anunciou hoje a nomeação de John Browett para seu conselho de administração. Browett acumula décadas de experiência em liderança e governança em algumas das mais importantes empresas do mundo, incluindo Octopus Group, Apple e Tesco.

Atualmente, Browett é presidente do Octopus Group, empresa fundadora da Octopus Energy, cuja plataforma Kraken Technologies tem redefinido a forma como a tecnologia pode transformar os setores tradicionais. Ele também ocupou cargos de liderança executiva na Apple e na Tesco, ajudando a expandir negócios reconhecidos mundialmente e sendo pioneiro no comércio eletrônico em larga escala em um dos ambientes de varejo mais competitivos da Europa.

“A Telness Tech está fazendo com as telecomunicações o que a Kraken fez com o setor de energia: reescrevendo as regras”, diz John Browett. "Martina e sua equipe criaram uma plataforma exclusiva com capacidade já comprovada de ajudar as operadoras a superar sistemas, fornecedores e módulos legados, essencialmente, tornando as telecomunicações, um setor tradicionalmente complexo, mais fácil e mais agradável do que nunca. Estou muito feliz por fazer parte dessa jornada".

“A experiência de John na liderança de algumas das empresas mais inovadoras e centradas no cliente do mundo faz dele uma mais-valia inestimável para o nosso conselho”, diz Martina Klingvall, CEO e fundadora da Telness Tech. “Sua combinação única de visão estratégica, excelência operacional e experiência em diretoria contribuirá para nos orientar enquanto continuamos descomplicando as telecomunicações em todo o mundo.”

O principal produto da Telness Tech, o Seamless OS, é uma plataforma nativa da nuvem que permite que qualquer operadora de telefonia móvel ou empresa com presença digital lance ou expanda serviços móveis usando o poder da IA e da automação. Em 2024 e 2025, a empresa entrou nos mercados dos EUA, da Europa e da África, e agora sua plataforma atende a mais de 24 operadoras de telefonia móvel, incluindo parcerias com líderes do setor, como T-Mobile e Lebara.

Sobre a Telness Tech

A Telness Tech é uma das empresas de tecnologia de telecomunicações de crescimento teltech mais rápido do mundo. Seu principal produto, o Seamless OS, é uma plataforma BSS/OSS baseada em nuvem que permite que as empresas lancem, operem e escalonem serviços móveis totalmente digitais e alimentados por IA. Conhecida como o “Shopify para telecomunicações”. Com a Telness Tech, é incrivelmente simples e eficiente administrar ou se estabelecer como uma operadora de telefonia móvel. Desenvolvida originalmente pela operadora sueca Telness - uma das mais bem avaliadas operadoras de telefonia móvel da Europa -, a Telness Tech agora capacita os impulsionadores de mudanças nas telecomunicações nos EUA, na Europa e em outros países.

