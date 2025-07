Zona Sul impulsiona mercado de alto padrão em São Paulo, que movimenta R$ 4,6 bilhões

O mercado imobiliário de alto padrão em São Paulo segue em crescimento acelerado. Somente no primeiro trimestre de 2025, foram movimentados mais de R$ 4,6 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) em transações de imóveis acima de R$ 2 milhões, segundo levantamento da startup Pilar, especializada no segmento, com base em dados do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). O valor representa um avanço de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 40% das transações foram realizadas na Zona Sul da capital paulista, totalizando R$ 1,9 bilhão em VGV.

Entre os bairros com maior volume financeiro nesse recorte, destacam-se o Jardim Paulista, com R$ 324,4 milhões movimentados, e a Vila Nova Conceição, com R$ 319,1 milhões, ambos reconhecidos por oferecer imóveis com alto padrão construtivo e localização privilegiada. A proximidade com áreas verdes, como o Parque Ibirapuera, shopping centers, opções culturais, gastronômicas e de lazer, seguem sendo diferenciais valorizados por compradores que buscam sofisticação, conforto e qualidade de vida.

O estudo também indica que o mercado imobiliário brasileiro como um todo cresceu 15% no primeiro trimestre deste ano, reforçando o bom momento vivido pelo setor. A Zona Sul da capital paulista tem desempenhado papel relevante nesse cenário, atraindo projetos voltados a um público mais exigente, que prioriza não apenas localização, mas também diferenciais arquitetônicos e experiências mais completas de moradia.

Exemplo dessa movimentação é o recente lançamento da Planik, que escolheu a região para apresentar seu novo empreendimento: o Taj Ibirapuera. Localizado em um dos endereços mais valorizados de São Paulo, o edifício terá vista para o Instituto Biológico e estará a poucos minutos do Parque Ibirapuera. Contará com 48 unidades residenciais, com metragens entre 191 m² e 253 m², além de apartamentos duplex de até 470?m², com três a cinco vagas de garagem.

O projeto é parte de um novo ciclo de lançamentos da Planik, que prevê R$ 2,2 bilhões em VGV até 2026, com foco renovado em imóveis de alto padrão nos bairros mais valorizados da capital. “A incursão no mercado de compactos foi estratégica e ampliou nossa presença em bairros de alto valor, mas o nosso DNA sempre foi o alto padrão. Escolhemos o entorno do Parque Ibirapuera para dar início a uma nova geração de empreendimentos que resgatam esse foco, com um olhar ainda mais atento às exigências de um consumidor sofisticado. O TAJ vai superar todas as expectativas e não haveria forma melhor de começar do que com uma vista que simplesmente não existe em nenhum outro lugar da cidade”, afirma Isaac Jacques Khafif, CEO e fundador da Planik.

