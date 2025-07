Sicoob Credicom representa o cooperativismo na Suécia

De 14 a 16 de julho de 2025, o Sicoob Credicom integrou a programação da 20ª edição da Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC), promovida pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU), em Estocolmo, na Suécia. O encontro reuniu cerca de 1.700 lideranças do cooperativismo financeiro, oriundas de aproximadamente 90 países, com o objetivo de promover a troca de experiências, práticas e perspectivas sobre os desafios e caminhos para o setor.

A delegação do Sicoob Credicom foi composta pelo presidente da cooperativa, Dr. João Augusto, pelo Diretor Financeiro, Dr. Fábio Botelho, pelo superintendente de negócios, Ericke Perim, e pelo Dr. Samuel Flam, que também exerce o cargo de vice-presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG) e é Diretor Financeiro e de Desenvolvimento da Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais (CECREMGE).

Entre os principais temas debatidos no evento estiveram:

- Inovação e transformação digital no sistema financeiro cooperativo;

- Sustentabilidade e responsabilidade social como fundamentos estratégicos das cooperativas;

- Inclusão financeira e o papel das cooperativas no acesso ao crédito;

- Liderança organizacional e cultura institucional no ambiente cooperativo.

A participação do Sicoob Credicom na WCUC 2025 permitiu o acompanhamento de tendências internacionais relacionadas ao setor, bem como a atualização de práticas e discussões estratégicas que estão sendo implementadas por cooperativas em diferentes regiões do mundo. A presença no evento também possibilitou interações com representantes de entidades reguladoras, instituições financeiras e organizações internacionais ligadas ao cooperativismo.

A Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito é realizada anualmente e tem como objetivo promover o diálogo global entre as cooperativas de crédito, com foco em inovação, governança, desenvolvimento sustentável e inclusão no sistema financeiro.

Ao reunir instituições de diversas realidades econômicas, culturais e regulatórias, o evento se tornou um espaço de observação e análise de soluções aplicáveis em diferentes contextos, reforçando o cooperativismo de maneira adaptável e em expansão.

A participação de cooperativas brasileiras, como o Sicoob Credicom, em fóruns internacionais viabiliza a troca de conhecimento em um setor em permanente evolução. Esses encontros também favorecem a intercooperação por meio do compartilhamento de experiências e boas práticas entre instituições.

