Transformação Digital cria desafios e oportunidades no CRM

A gestão do relacionamento com clientes (CRM) se consolidou nas últimas décadas como uma ferramenta essencial para empresas que buscam aumentar sua eficiência comercial e estreitar laços com seus públicos. No entanto, à medida que as tecnologias avançam e a jornada de compra dos consumidores se torna mais fragmentada, surge um novo desafio: a capacidade técnica e criativa de operar, de forma eficiente, as estratégias propostas pelos sistemas de CRM.



Segundo o Dr. Leandro Tadeu Novi, pesquisador, estrategista de marketing e CEO da Nova Atitude Comunicação, “as empresas perceberam a importância de estruturar réguas de relacionamento cada vez mais sofisticadas, personalizadas e conectadas com o comportamento do consumidor. Contudo, muitas organizações encontram dificuldades operacionais quando precisam transformar o planejamento estratégico de CRM em execuções criativas, técnicas e recorrentes”.



A complexidade envolve não apenas o domínio das plataformas e ferramentas, mas também a criação de layouts de e-mails responsivos, a programação HTML, os testes de entregabilidade, a segmentação de bases e a revisão constante dos fluxos de comunicação. “Muitas vezes, o gargalo não está na estratégia, mas na falta de uma estrutura interna capaz de realizar a produção criativa e técnica de forma consistente”, acrescenta Leandro.



Com a crescente demanda por estratégias de hiperpersonalização — que exigem mensagens ajustadas em tempo real com base em dados comportamentais, contexto e histórico de cada consumidor — o desafio operacional se torna ainda maior. “Estamos falando de uma comunicação cada vez mais personalizada, em múltiplos canais, com múltiplas variações visuais e técnicas. Isso exige agilidade, precisão e domínio técnico”, afirma.



Foi observando esse cenário que a equipe da Nova Atitude Comunicação passou a desenvolver uma frente de serviços especializada na terceirização da produção criativa e técnica de CRM. A proposta é permitir que empresas de diversos portes mantenham suas estratégias de relacionamento ativas e eficientes, mesmo sem dispor de grandes equipes internas.



Segundo o Dr. Leandro Novi, a atuação da Nova Atitude vai além da execução básica: “Nosso objetivo é ser um braço operacional para os times de marketing e CRM, assumindo desde o desenvolvimento visual dos materiais até a configuração das ferramentas e a execução dos disparos, respeitando sempre a estratégia central definida pela empresa. Hoje, também estamos preparados para apoiar empresas que buscam implementar a hiperpersonalização na prática.”



O modelo tem chamado a atenção de empresas de setores como atacarejo, varejo, franquias e serviços recorrentes — segmentos onde a frequência das campanhas e a exigência por personalização são particularmente intensas. “Esses setores precisam operacionalizar dezenas ou centenas de peças por mês. Nossa atuação permite que mantenham a qualidade, os prazos e a eficiência dos fluxos de CRM, sem sobrecarregar suas estruturas internas”, explica Leandro.



Para o estrategista, este é mais um exemplo de como a transformação digital não elimina a necessidade do fator humano, mas sim desloca competências: “Ferramentas automatizadas existem, mas ainda é preciso muito critério e conhecimento técnico para garantir que cada mensagem, cada segmentação e cada fluxo sejam implementados corretamente. É aí que entra o nosso trabalho”, finaliza.

Sobre Leandro Tadeu Novi:



Doutor em Administração de Empresas – Marketing e Mestre em Comunicação.

Estrategista de marketing e CEO da Nova Atitude Comunicação. Pesquisador, Palestrante nas Áreas de Inteligência de Mercado, Branding Estratégico e Comunicação orientada por dados. Autor de livros e artigos científicos.

