AI/R Company lança Synsig, unidade de negócios especializada em ServiceNow

SÃO PAULO, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI Revolution Company (AI/R), líder global em serviços de transformação de Inteligência Artificial (IA), anunciou o lançamento da Synsig, marca dedicada exclusivamenteàimplementação de Plataformas Digitais e de Agentic AI com os produtos da ServiceNow.

Líder global, a ServiceNow é uma plataforma de software baseada em nuvem que oferece soluções para automação de fluxos de trabalho e gestão de serviços em empresas de diferentes setores, como TI, RH e atendimento ao cliente, permitindo a otimização de processos e uma melhor experiência para clientes e colaboradores.

Com uma metodologia consolidada em implementação de soluções para indústrias, a Synsig chega ao mercado com uma abordagem única: levar a transformação digital para áreas estratégicas, com soluções especializadas em CRM, RH, agentes de IA e serviços de TI. “A Synsig surge em um momento estratégico para a ServiceNow que, no início do ano, oficializou sua entrada em CRM. Temos ampla expertise no segmento e uma base de mais de 700 clientes ativos que nos permite uma boa estratégia de cross-selling e um aumento da penetração de mercado, com um portfólio pensado cirurgicamente para impulsionar a transformação digital e ajudar as empresas a saírem do efeito BAU (Business As Usual)”, afirma Rodrigo Rosa, Head de Sales e Negócios da Synsig.

Outros diferenciais trazidos pela Synsig é uma equipe de especialistas certificados e altamente qualificados, combinando as soluções líderes da ServiceNow a uma expertise avançada em IA, dados e plataforma. “A Synsig já nasce com uma cultura orientada por “Human-AI Engineering”, promovida pela AI/R Company, uma das empresas mais reconhecidas globalmente por impulsionar o talento humano em ordens de magnitude, através de plataformas e ferramentas de IA”, destaca Alexis Rockenbach, CEO Global da AI/R Company. Guiada por essa cultura, a nova marca Synsig se propõe a trazer eficiência e escalar a gestão de serviços corporativos e de TI, impulsionando a inovação contínua nos negócios.

Sobre a Synsig

A Synsig é uma consultoria estratégica global especializada em ServiceNow que ajuda empresas a acelerar a transformação digital por meio de automação inteligente, permitindo mais eficiência operacional e melhor performance nos negócios. Como a força motriz do grupo AI/R no universo ServiceNow, a Synsig reúne expertise avançada em IA, dados e plataformas para destravar fluxos de trabalho mais inteligentes e impulsionar a inovação contínua. Com uma abordagem única e integrada, a Synsig cria conexões inteligentes — ligando pessoas, processos e dados como sinapses — para gerar operações fluídas e resultados mais rápidos, conectando inteligência ao desempenho.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

