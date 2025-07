IA amplia assertividade e reduz custos na indústria de autos

A aplicação estratégica da inteligência artificial (IA) na indústria automotiva tem gerado resultados expressivos na tomada de decisão e na gestão de recursos. Essa foi a principal conclusão apresentada por Breno Ferreira de Andrade, executivo com passagem pelo setor, durante o AI Quest promovido pela CIONET Brasil, evento que reuniu lideranças empresariais para discutir o impacto da IA nos negócios.

Durante sua participação, Breno compartilhou um projeto desenvolvido pela consultoria Dataside, especializada em Dados e Inteligência Artificial. A iniciativa utilizou modelos preditivos e agentes inteligentes para apoiar decisões comerciais e personalizar ações de marketing. Como resultado, a empresa automotiva envolvida aumentou a assertividade nas decisões comerciais de 30% para 70%, além de registrar uma economia de 8% no orçamento de marketing, com campanhas ajustadas em tempo real com base em dados comportamentais.

“O projeto mostra como a IA, quando aplicada com propósito e com base em dados bem estruturados, consegue entregar valor direto para o negócio. A capacidade de tomar decisões mais rápidas, precisas e alinhadas ao perfil do consumidor se torna um diferencial competitivo real”, destacou Breno.

A solução desenvolvida pela Dataside combinou algoritmos de previsão de demanda, segmentação inteligente de públicos e automação de fluxos comerciais, promovendo maior integração entre áreas estratégicas da operação automotiva. O projeto também reforçou a importância da governança de dados como base para iniciativas de IA com impacto direto nos resultados.

Segundo especialistas da Dataside, a adoção de inteligência artificial no setor automotivo não se limita à automação de tarefas, mas se estende à capacidade de simular cenários, antecipar comportamentos e adaptar estratégias com agilidade. “Trata-se de um novo patamar de maturidade digital, onde os dados deixam de ser apenas operacionais e passam a orientar decisões críticas para o negócio”, concluiu Breno.

O AI Quest da CIONET promoveu debates sobre o uso responsável da IA, os desafios de implementação em larga escala e os impactos organizacionais da transformação digital, reunindo executivos de tecnologia, inovação e estratégia de diversas indústrias.

Website: https://www.dataside.com.br/