Diversificação financeira pode ajudar a proteger patrimônio

Com a taxa básica de juros (Selic) em 15% e o IPCA acima da meta oficial, o cenário econômico brasileiro tem pressionado o poder de compra da população e intensificado a busca dos investidores por alternativas mais seguras para proteger seu patrimônio. Ao mesmo tempo, decisões judiciais envolvendo lideranças políticas e tensões diplomáticas, como a possibilidade de sobretaxas por parte dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, compõem um ambiente de volatilidade que pode desafiar a estabilidade dos investimentos locais.



Nesse contexto, a diversificação financeira surge como estratégia não apenas para ampliar possibilidades de retorno, mas especialmente para blindar o capital contra os riscos domésticos. De acordo com Francisco Gomes, CEO da Fairfield Proteção e Inteligência Financeira, investir apenas no mercado doméstico pode expor o patrimônio aos riscos específicos daquele país, como crises fiscais, inflação elevada e desvalorização cambial.

“Ao aplicar recursos em ativos internacionais, o investidor pode diluir esse risco e se beneficiar de economias mais estáveis ou que não estão correlacionadas com a conjuntura nacional”, afirma.



Segundo o executivo, uma estratégia diversificada deve considerar múltiplas classes de ativos. “Investir em moedas como o dólar, o euro ou a libra esterlina, por exemplo, pode ajudar a preservar o poder de compra global do capital. Essa proteção se torna crucial quando a moeda local sofre perdas significativas de valor, o que compromete a capacidade de aquisição do investidor no mercado internacional”, explica.



Para ele, essa estratégia cambial, aliada à seleção de ativos diversos, pode potencializar a segurança da carteira: “Fundos de ações globais, ETFs temáticos voltados a setores como tecnologia, saúde e energia limpa, fundos de renda fixa estrangeira e fundos balanceados são opções que podem proporcionar equilíbrio entre crescimento, proteção, renda e liquidez.”



“Esses investimentos permitem ao investidor acessar mercados mais amplos e sólidos, além de reduzir sua exposição aos riscos domésticos”, acrescenta. Já a manutenção de parte do patrimônio atrelada ao dólar ou ao euro é altamente recomendada, considerando o histórico econômico brasileiro, que inclui períodos de inflação elevada e mudanças nas políticas fiscais e tributárias.



Além da proteção, Gomes reforça que essa exposição internacional ajuda a abrir portas para oportunidades globais, onde investidores podem aplicar em empresas líderes mundiais, adquirir títulos sofisticados e explorar soluções patrimoniais que oferecem benefícios sucessórios. “Essa dinâmica fortalece o portfólio, tornando-o menos suscetível às turbulências locais”, ressalta.



A definição do equilíbrio entre ativos locais e internacionais, segundo o executivo, deve considerar o perfil do investidor, os objetivos patrimoniais e o contexto macroeconômico. “A moeda é um componente essencial da diversificação, porque reduz a correlação com o mercado local e gera resiliência em momentos de crise”, pontua. Ele recomenda uma análise técnica e personalizada para construir uma carteira adequada às necessidades de cada investidor, sem fórmulas prontas ou proporções fixas.



Para quem está começando a diversificar, o CEO sugere uma abordagem gradual e estruturada. “O primeiro passo é entender o próprio perfil de investidor e seus objetivos financeiros. Depois, distribuir os investimentos entre diferentes classes de ativos e considerar a inclusão de ativos internacionais. Monitorar e rebalancear o portfólio periodicamente também é fundamental”, recomenda.



A diversificação financeira, especialmente quando incorpora ativos globais e outras moedas, pode oferecer ao investidor não apenas proteção contra riscos locais, mas também acesso a oportunidades de maior estabilidade patrimonial. “Diversificação não é apenas buscar rentabilidade. É proteger o patrimônio e buscar garantir resiliência diante da instabilidade”, conclui o CEO da Fairfield Proteção e Inteligência Financeira.



